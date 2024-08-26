鼎泰豐華北14家門市吹熄燈號 有董事不看好前景

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（中央社記者周慧盈北京26日電）北京鼎泰豐今天宣布，10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。據指出，關店主要與董事會意見不一致有關，有董事不看好中國大陸餐飲前景。

台灣知名餐飲品牌鼎泰豐在中國大陸華北地區的合作方為「北京恆泰豐餐飲有限公司」。將結束營業的主要是華北地區門市，華東、華南地區不受影響。

北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤今天對駐北京台灣媒體表示，鼎泰豐進駐北京已經20年，營業執照於8月3日到期，根據相關規定，公司5席董事必須全部同意，才能辦理營業執照續展，但因其中1席董事堅持不同意，董事會無法取得共識，因此只能解散。5席董事都是台灣人。

楊炳坤指出，華北門市關閉的最主要原因雖與董事會意見不一致有關，但中國大陸在疫情後餐飲業的整體情況確實不佳，賠錢的業者很多；不同意續展營業執照的公司董事就是不看好餐飲業整體環境。

楊炳坤還提到，鼎泰豐的品牌在中國大陸受到高度肯定，包括外國人士都是鼎泰豐的忠實顧客，外國消費者占鼎泰豐客源的20%到30%，但疫情後鼎泰豐外國消費客源情況一直不理想，直到今年外國客入才陸續回流。

鼎泰豐在中國大陸華北地區目前有近800名員工，其中23人為台籍，537人年資達5年以上。

一名年資約10年的男性員工對中央社記者表示，門市停業讓他很傷感，但大環境現在真的不好。

北京鼎泰豐的公告表示，北京鼎泰豐自2004年成立以來始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得了口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。

公告指出，「對於這項決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，我們深表歉意。本公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響」。

對於未來，北京鼎泰豐說，「我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作，共同創造新的輝煌」。

據公布，將於10月31日前陸續結束以下14家店：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津恆隆店、萬象城店；青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店；西安SKP店；廈門磐基店。（編輯：張淑伶）1130826