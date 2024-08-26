北京鼎泰豐宣布關閉中國華北14家門市 10/31前撤出

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（中央社台北26日電）進軍中國大陸市場近20年的「鼎泰豐」今天宣布重大消息，位在北京、天津等14間門市，將於10月底陸續撤出大陸華北市場。據北京鼎泰豐今天表示，後續將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜。

據北京恆泰豐餐飲有限公司今天發布的消息指出，由於公司營業執照20年期限已滿，且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於今年10月31日陸續結束14間門市。

關閉的門市包括，北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店，和西安SKP店、廈門磐基店。

新聞稿稱，對於這一決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，深表歉意。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益，未來將積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。

新聞稿指出，北京鼎泰豐自2004年成立以來，始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。

新聞稿提到，「未來，我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲行業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作。」

鼎泰豐和大成集團於2004年起，合作成立北京恆泰豐餐飲有限公司，在大陸華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」。另，鼎泰豐亦與另一合作夥伴在大陸華東區域經營餐飲品牌「鼎泰豐」。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1130826