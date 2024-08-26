本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

北京鼎泰豐宣布關閉中國華北14家門市 10/31前撤出

2024/8/26 14:35（8/26 15:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鼎泰豐將於今年10月底陸續撤出中國華北市場。（中央社檔案照片）
鼎泰豐將於今年10月底陸續撤出中國華北市場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）進軍中國大陸市場近20年的「鼎泰豐」今天宣布重大消息，位在北京、天津等14間門市，將於10月底陸續撤出大陸華北市場。據北京鼎泰豐今天表示，後續將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜。

據北京恆泰豐餐飲有限公司今天發布的消息指出，由於公司營業執照20年期限已滿，且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於今年10月31日陸續結束14間門市。

關閉的門市包括，北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店，和西安SKP店、廈門磐基店。

新聞稿稱，對於這一決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，深表歉意。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益，未來將積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。

新聞稿指出，北京鼎泰豐自2004年成立以來，始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。

新聞稿提到，「未來，我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲行業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作。」

鼎泰豐和大成集團於2004年起，合作成立北京恆泰豐餐飲有限公司，在大陸華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」。另，鼎泰豐亦與另一合作夥伴在大陸華東區域經營餐飲品牌「鼎泰豐」。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1130826

#鼎泰豐
#華北
延伸閱讀
鼎泰豐紐約分店開幕 邁向營運新紀元鼎泰豐平均價格調漲6% 小籠包1籠漲30元摩斯漢堡裁廈門事業 黃茂雄：沒有撤出中國只是暫停華爾街日報：中國經濟面臨8大痛 房市疲軟消費不振外資撤離
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：