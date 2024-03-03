華爾街日報：中國經濟面臨8大痛 房市疲軟消費不振外資撤離

（中央社台北3日電）華爾街日報報導，中國經濟正面臨房市疲軟、消費不振、通貨緊縮、債務高漲、勞動人口下降、外資撤離、貿易壁壘、經濟趨緩等8大「痛點」，且舊經濟模式正在崩潰。

根據報導，中國這個全球第2大經濟體所陷入的困境，即有「房地產─增長引擎熄火」、「消費者信心─萎靡不振」、「消費者價格─通縮之國」、「債務─強弩之末」、「人口─勞動者數量減少」、「外國投資─撤離」、「貿易─壁壘提高」、「經濟增長─放緩」等8大痛點。

報導指出，房地產曾占中國經濟年產值的約1/4，但這一長期榮景在2020年戛然而止。由於擔心債務膨脹，中國政府劃出「三道紅線」，限制建商獲得寬鬆信貸的管道。加上疫情期間日常生活和經濟活動受到干擾，房市雪上加霜，導致建案銷售、施工和投資急劇下滑，房地產這一帶動經濟成長的引擎遂告熄火。

而房市的低迷，加劇了中國消費者的悲觀情緒，他們對中國經濟的憧憬在疫情期間遭受重創，至今沒有恢復。過去中國人不惜背上沉重房貸買房，如今房市風雨飄搖，只好捂緊錢包，2023年消費遠低於疫情前水平。而企業面對疲軟的消費需求不願投資和招聘，這從極高的青年失業率中看得一清二楚。

中國消費和民營投資疲軟導致通貨緊縮，與過去幾年困擾全球多數地區的通貨膨脹形成鮮明對比。中國消費者價格幾個月來一直持平或下降，通貨緊縮使家庭和企業更難償還債務，壓力進一步加重，成為難以擺脫的惡性循環。但中國官員不願意開足馬力刺激經濟，擔心房地產泡沫再次膨脹，加重本就龐大的債務負擔。

同時，中國整體債務已擴大到GDP的300%以上，遠高於美國的253%，其中很大一部分是地方政府債務。向建商出售土地是地方財政重要來源，但現在已經枯竭，導致財政壓力與日俱增。而建商在中國債務中比重相當大，成為銀行業最大的兩個風險。面對經濟成長乏力、通貨緊縮和房市動盪，銀行的貸款損失可能增加，抑制銀行向經濟注入貸款，進一步為經濟成長造成壓力。

報導指出，人口是早就在醞釀之中的問題，如今開始困擾中國經濟。雖然中國勞動人口數量仍然龐大，但快速推進的城鎮化帶來的勞動力供應成長已基本耗盡。而出生人口減少，總體人口萎縮且趨於高齡化，意味著中國的勞動力和消費者規模將縮小。這些變化，將使中國未來更難實現可持續的經濟成長。

而隨著中國前景越來越黯淡，外資正在逃離。自1998年有可比數據開始，中國工商業每季都有外資流入。但這種局面在2023年第3季宣告結束，中國國際收支首次出現118億美元的直接投資淨流出，外國公司不是清空離場，就是停止在中國的利潤再投資，而股債投資人也撤出中國金融市場。中國在外資心中的光環已經褪色，不再是追逐豐厚回報和大量商機的寶地。

為尋求新的成長途徑，中國政府大舉投資工廠和新興產業，尤其是綠色科技。但因國內需求不振，產品過剩嚴重，中國只有向海外尋找買家，試圖透過加倍發展製造業和出口振興中國經濟，最明顯的例子是汽車，中國已超過日本成為全球最大的汽車出口國。但這遭到強大阻力，尤其是美國和其他已開發國家正緊縮對中國產品的進口限制。

中國以往可透過增加政府支出，特別是基礎設施支出因應經濟挫折，但如今中國對鐵公路和機場的需求已基本滿足。另一個刺激經濟的辦法是向家庭提供更多補貼或減稅，但對高層來說，這種偏重消費的辦法「帶有西方政策的味道，屬於浪費」。

報導最後指出，隨著中國面臨的經濟挑戰越來越多，刺激經濟的選擇越來越少，未來幾年中國經濟成長，註定比現在還要疲軟得多。（編輯：邱國強/廖文綺/朱建陵）1130303