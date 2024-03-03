中國全國政協記者會聚焦經濟 未提兩岸未點台媒提問

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（中央社記者呂佳蓉北京3日電）中國全國政協今天舉行會前記者會，境外媒體聚焦在經濟議題。而受到台灣媒體關注的兩岸議題則未出現，也沒有點到台媒提問。

全國政協14屆二次會議記者會今天下午在北京人民大會堂一樓新聞發布廳舉行，是與中國全國「兩會」相關的第1場官方記者會。

2023年中國GDP成長率為5.2%，達到設定的經濟成長目標。但前景混沌不明，房地產危機、內需消費不振，民營企業家信心不足，都是亟待解決的問題。因此，今年的中國「兩會」，外界最關注的是經濟問題，今天下午舉行的政協會前記者會也不例外。

有媒體問及中國年輕人就業問題，政協發言人劉結一說明政協提出的建議，「提交提案91件，很多意見建議轉化為黨政部門政策選項和工作舉措，推動解決實際問題」。

劉結一並針對中國去年的經濟形勢指出，今年春節假期8天，國內旅遊出遊人次和國內遊客出遊總花費都大幅成長，創歷史新高。這反映出人民群眾提升生活品質的消費需求「蘊含著巨大的潛能」，是帶動經濟發展的「強勁動力」。

劉結一說，委員們一致認為，過去一年「頂住外部壓力，克服內部困難，經濟總體回升向好，經濟社會發展主要預期目標圓滿實現」。

他還說，全國政協委員中有不少民營企業家，他們瞭解一線情況，深知市場動態，積極反映民營企業發展中的社情民意，參與有關調研和協商議政活動，為促進民營經濟健康發展、營造良好營商環境建言獻策。

劉結一聲稱，大家感到，各項促進民營經濟發展壯大的政策聚焦解決實際問題、破解發展難題，「提振了大家的信心，增強了他們的底氣」。在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，「民營經濟前景可期，民營企業大有可為」。

另外，這次記者會中沒有台灣媒體被點到提問，也無人問及兩岸議題。

至於港澳問題，劉結一則強調了港澳民眾前往中國大陸消費，「澳車北上」、「港車北上」政策落實情況。他還說，這次大會期間，「歡迎中外記者朋友們與來自港澳的委員多交流，瞭解港澳參與大灣區建設、融入國家發展大局的故事」。

今年時值中國人民政協成立75年。會中的提問者，主要是中國媒體記者，除了經濟議題外，問題圍繞在人民政協去年的工作狀況、全過程人民民主過程，以及在中國推進「高質量經濟發展」過程中發揮的作用等。（編輯：邱國強）1130303