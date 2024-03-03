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中國兩會涉台焦點 陸學者：反台獨反分裂

2024/3/3 12:26（3/3 12:47 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者李雅雯台北3日電）中國兩會於4、5日在北京召開，分析指出，推估兩會涉台議題將聚焦於「反台獨」、「反分裂」；外部環境愈趨複雜，美國總統選舉將為兩岸關係帶來更多考驗。

中新社報導引述多名中國學者看法作出上述表示。

報導提到，台海複雜態勢持續添增不確定因素，包括農曆春節前台灣旅行業組團赴陸旅遊突然喊卡、陸快艇金門海域翻覆事件、賴清德即將於5月20日就任、美國總統大選等事件，兩岸關係發展備受關注。

廈門大學台灣研究院副院長張文生認為，「反台獨」、「反分裂」等討論將是兩會涉台議題關注焦點。他說，對於「台獨」冒險行徑，大陸不會留下任何妥協空間；只要穩住腳步，兩岸關係的主導權、主動權緊握在大陸手上。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，有鑑於大陸的發展進步和「反台獨」、「反分裂」強大實力，有利於統一的兩岸關係基本格局整體沒有改變，各種風險在可預料範圍內。

李振廣指出，兩岸民間交流COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後得到相當程度恢復，今年要保持這一態勢，還要繼續擴大，兩岸民間往來的腳步不會停滯，恢復文化、宗教、學術、經貿等各領域交流是大勢所趨。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，大陸未來在台灣問題上的立場和態度將愈發堅定，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。大陸應做好預判，保持戰略定力，積極主動引導兩岸關係向合作、交流、穩定的方向發展。

「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」在去年9月推出，相關政策如何落實，推估也將成這次兩會關注熱點。

李振廣表示，推進兩岸融合發展做實、做細，有助於爭取台灣民心。

盛九元指出，今年是大陸實現「十四五」規劃目標任務關鍵一年，包括沿海省份在內大陸多地希望可為台灣民眾提供發展機會，使其更好地參與中國式現代化建設。（編輯：曹宇帆）1130303

#大陸
#兩會
#盛九元
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