中國股市2024年下市企業將創歷史新高

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（中央社台北22日電）中國股市今年將出現下市潮。彭博報導，截至8月21日止，今年已有40家公司從上海及深圳證交所下市，加上9家公司已收到退市預告，這將使中國股市今年的下市企業總數極可能超過去年的45家，創下歷史新高。

報導指出，過去10年來，在中國股市上市的公司數量激增。相較於7年前僅有46家公司申請首次公開發行（IPO），2021年申請IPO的公司多達503家。這一變化主要得益於中國監管機構鼓勵更多企業上市，引入了流程簡化的IPO制度。

與此同時，中國監管機構也加強措施，提高上市公司的素質。其中包括2021年修訂的一系列措施，旨在縮短下市流程，並加強上市公司必須遵守的財務和交易標準。

報導指出，中國監管機構今年4月在2021年版規則的基礎上再行修訂，擴大了上市公司被強制下市的認定範圍，包括股東挪用資金等行為，並降低了對財務欺詐的容忍度，同時提高了對某些上市公司的市值要求。

中國股市今年表現欠佳，除肇因於中國經濟表現疲弱，不少投資人將矛頭指向中國企業IPO「過於浮濫」，導致許多體質不佳、或是經營者居心叵測的企業大量上市，擾亂股市秩序。因此，監管機構今年起加強淘汰機制，致使不少體質欠佳的上市公司下市。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130822