本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中國通縮
新聞專題
中國通縮2/124
首頁 / 兩岸

中國中小銀行數量降 學者分析：金融風險大增

2024/8/14 18:22（8/14 21:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華經濟研究院14日舉行「2024年中國大陸經濟風險國際挑戰論壇」，邀請多位專家學者針對中國經濟問題發表看法。中央社記者吳柏緯攝 113年8月14日
中華經濟研究院14日舉行「2024年中國大陸經濟風險國際挑戰論壇」，邀請多位專家學者針對中國經濟問題發表看法。中央社記者吳柏緯攝 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北14日電）中國中小銀行業、金融機數量不斷下降，今年6月間甚至在7天內少了40家。台灣學者分析，中國央行把政策目標設定在支持實體經濟，卻忽略了避免金融危機或貨幣波動的責任，金融風險增加。

中華經濟研究院今天舉行「2024年中國大陸經濟風險國際挑戰論壇」，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠出席並擔任與談人。

張弘遠說，中共20屆三中全會強調落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措。在這三個領域中，中小金融機構面臨的連鎖性倒閉問題「非常嚴重」。

他說，在疫情之後一般性貨幣政策解決金融供需問題的有效性，已經完全喪失。目前中國人民銀行（中國央行）把政策目標設定在支持實體經濟，卻忽略了避免金融危機或貨幣波動的責任。

他指出，中小金融機構面臨連鎖倒閉的壓力越來越大，而在中國金融環境之中，銀行倒閉所引發的金融風險擴散速度最快。

張弘遠表示，雖然沒有辦法直接指出哪些金融機構存在風險，然而仍能透過觀察一些外在條件，劃設出風險區域。例如有些地區的中小銀行借款利率，和一些大城市的大銀行的借款利率一樣高，甚至更高，可能顯示這些地區的企業信用不佳，連帶借款的銀行也存有風險，這些地區就會被列為具有高風險的「紅區」。（編輯：邱國強）1130814

#中國
#中華經濟研究院
#中共
#中國人民銀行
#中國央行
#張弘遠
#中共20屆三中全會
延伸閱讀
陝西千億元級鋼企破產 衝擊中國經濟陸股量縮探底 連3日成交創罕見「地量」中國4800萬戶預售屋未完工 房地產危機恐延燒中國地方金融組織將進入最嚴監管期 面臨清理整頓
張弘遠
國台辦設懲獨專欄後陸客團赴馬祖 分析：典型區隔對待策略兩岸貿易依存度降 創下10年來新低
中共20屆三中全會
擬見越共總書記與斐濟總理 習近平可望二度露面中紀委撰文談打腐敗 瞄準投資密集領域

中國通縮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陸股量縮探底 連3日成交創罕見「地量」
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：