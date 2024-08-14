陝西千億元級鋼企東嶺集團破產 衝擊中國經濟

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（中央社記者周慧盈北京14日電）以人民幣1257億元（約合新台幣5656億元）營收位列去年中國企業500強的陝西東嶺集團傳出破產；專家說，東嶺集團破產將衝擊當地乃至中國經濟，1.8萬名員工面臨遣散命運。

陸媒華夏時報今天報導，東嶺集團擁有百餘家成員企業、400億元總資產、1萬8000餘名員工，去年以1257億元營收位列中國企業500強榜單的第205名，如今卻踏上破產之路。

業內專家分析，東嶺集團破產主要是因過度擴張、市場變化和管理不善。集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況顯示公司有不能償債或資不抵債的情況。

報導另引述金融專家表示，東嶺集團是大型民企，破產會對當地乃至中國經濟帶來衝擊，特別是影響上下游產業鏈，金融市場也可能因此有所波動，關聯金融機構和投資者也會受到影響。

東嶺集團成立於1980年，原本為村辦集體企業，1994年營業收入突破億元大關，1996年組建東嶺集團，經過多年的發展旗下企業眾多，主營業務涉及鋼鐵和有色冶煉、礦產能源、供應鏈服務等，是中國西部規模較大的鋅冶煉民營企業。

東嶺集團所在的東嶺村被稱為「西部一村」，村民人均年收入逾10萬元，戶均資產逾500萬元。東嶺集團40多層的辦公大樓國金中心則為寶雞第一高樓。

房地產也是東嶺集團所涉業務之一，報導說，不少人指東嶺集團的破產在於與房地產綁定太深，加上東嶺往昔的擴張作法，有網友因此將集團負責人、曾經的陝西首富李黑記比作「寶雞許家印（因債務問題被香港高院頒令清算的中國恆大集團創辦人）」。

宣告破產重組之前，東嶺集團已官司纏身，據報導，截至本月2日，集團涉及145件司法案件，包括買賣合約糾紛和借款合約糾紛等多方面，被執行金額已高達12.7億元。

報導引述分析指出，東嶺集團走的是破產重整程序，目的並非「清算」，而是「重生」，透過引入投資、消減債務等方式幫助企業化債，圍繞欠債主體的利益再分配，以求實現債權人、債務人、投資人、股東等多方共贏；而破產重整過程中，重整投資人能否帶來好的資產和資金是東嶺集團可否「起死回生」的關鍵。（編輯：呂佳蓉）1130814