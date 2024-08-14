中國4800萬戶預售屋未完工 房地產危機恐延燒

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（中央社紐約13日綜合外電報導）根據「彭博行業研究」（Bloomberg Intelligence）報告，中國至少有4800萬戶預售屋未完工，顯示中國房地產危機不會很快化解。

彭博報導，這個數字是根據2015年至今年上半年的預售數據，超過2021年德國總住宅存量。分析師孔令儀（Kristy Hung）和莫妮卡．施（Monica Si，音譯）寫道，這對開發商營收構成直接威脅，因為民眾可能開始避免新建案的預售，改買已完工或中古屋。

中國房地產業面臨多重阻力。儘管中國紓困計畫包含3000億元人民幣的再貸款計畫，開發商仍面臨流動性短缺的問題。7月新屋銷售進一步下滑19.7%。

雪上加霜的是中國人口高齡化，意味著建築工人短缺。移工平均年齡從2014年的38歲上升到2023年的43歲，其中50歲以上的比例從17%增至31%。

30歲以下的年輕工人比例從34%下降到17%，部分原因是薪資低於全國平均水準。根據彭博行業研究報告，年度房屋完工量與建築工人數量之間存在相關性。建築工人數量在2014年達到6100萬人的高峰，之後減少25%。

分析師表示，從2000年到今年上半年，售出的住宅面積比竣工面積多了84億平方公尺，約占累計總量的38%。未完工比率從2015年前占年銷售額的平均17%，飆升至2015年至2023年的47%。

中國的買家偏好正出現根本性轉變，去年成屋銷售面積首次超過新屋。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130814