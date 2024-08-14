中紀委撰文談打腐敗 瞄準投資密集領域

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（中央社台北14日電）中共中央紀委國家監委網站今天刊登談論打腐敗的文章。當中透露，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中，是容易腐敗之地，要重點整治。

中央紀委國家監委網站今天刊登評論文章「深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗」。文章強調，反腐敗鬥爭一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號。

中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」強調「完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件」，要求「深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗」。

文章形容，油水越多的地方越容易滑倒。相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中，關乎國計民生，關乎民眾的獲得感、幸福感、安全感。

文章表示，從近年來查處的腐敗案件可以看出，一些重點領域往往腐敗易發多發，損害黨的形象，累積風險隱患，成為實現中國式現代化的絆腳石。

文章接著強調，盯緊盯牢重點領域特別是其中的重點人、重點事、重點崗位，找準問題、對症施治、靶向糾治、精準發力。

這篇文章並指，權力集中、資金密集、資源富集，利益誘惑大，重點領域往往是廉潔風險的高危險區域。需要強化受賄行賄一起查，斬斷官商勾結利益鏈。

中共18大以來，官方加大反腐敗鬥爭，涉及領域包含政治、軍隊。從近期種種跡象顯示，現正加強對金融、國企等領域反腐力度。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1130814