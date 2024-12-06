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人民日報：保障中國海外利益安全是目前重大課題

2024/12/6 16:04
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（中央社台北6日電）中國官媒人民日報5日發表評論文章，提到隨著共建「一帶一路」深入推進，中國海外資產越來越多，如何更好保障中國海外利益安全，「是擺在我們面前的重大課題」。

人民日報5日發表評論文章指出，中共總書記習近平近日在第4次「一帶一路」建設工作座談會上表示，推動共建「一帶一路」發展，必須妥善應對各種風險挑戰，克服地緣衝突的影響。在日趨複雜的國際形勢下，要善於趨利避害、化危為機，未雨綢繆，加強分析研判，提升戰略能力及應變能力。

文章提到，推動共建「一帶一路」要盡力而為、量力而行，找準合作契合點、利益交匯點，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，幫助共建國家經濟社會發展和民生改善。

文章又指，在這過程中要「有所為有所不為，不開空頭支票、不吊高胃口」，統籌算好政治帳、戰略帳、大局帳、長遠帳、經濟帳，有效維護中國戰略利益。

文章強調，「隨著共建『一帶一路』深入推進，我國海外資產越來越多。如何更好保障我國海外利益安全，這是擺在我們面前的重大課題。」

文章表示，中共20屆三中全會「決定」圍繞完善涉外國家安全機制作出部署，提出「建立健全周邊安全工作協調機制」、「強化海外利益和投資風險預警、防控、保護體制機制，深化安全領域國際執法合作」等一系列改革舉措，要增強風險意識，抓緊完善各類機制和預案，常態化展開風險排查、監測、評估、預警，有效維護中國公民、法人在海外合法權益，「確保中國海外利益安全」。

華爾街日報日前報導，中國於俄烏戰爭爆發後幾個月成立跨部會小組研究西方制裁衝擊，目標是學習降低衝擊之道，以因應台海發生衝突促使美國及其盟邦對中國祭出類似懲罰。

根據智庫大西洋理事會（Atlantic Council）及榮鼎集團（Rhodium Group）去年一份報告，西方全面金融制裁將擾亂中國金融體系、阻礙貿易，並使3兆7000億美元的中國海外銀行資產和存底陷入風險。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1131206

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