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北京反貪持續 兩軍工要人缺席高規格活動

2024/10/31 10:14
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（中央社記者張謙香港31日電）據指出，中共中央近日召集「省部級主要領導幹部」到中央黨校參加研討班，但中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉卻缺席，「不同尋常」。

星島日報今天刊文表示，中共20屆三中全會閉幕3個半月，中央仍召開這次研討班，以學習貫徹會議精神；中國國家主席習近平前天在開班會向高級幹部發出動員令，要求他們直面矛盾問題不迴避，以及應對風險挑戰不退縮，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

文章指出，此類研討班是中國規格最高的學習活動，除了中央領導人，省部級以上單位的黨、政、軍負責人都要參加，7名政治局常委和國家副主席韓正當天就在台上，台下有300多名高級幹部。

但有人發現，雷凡培和張克儉雙雙缺席。

文章形容雷凡培和張克儉為「軍工大臣」，他們缺席如此重要大會，「不同尋常」，尤其火箭軍腐敗案爆發之後，軍工領域反腐不斷推進；大陸媒體人李微敖近日也曾在微博爆料「某部副部長兼某局局長，被帶走2個星期了」，確實容易令人產生聯想。

據指出，61歲的雷凡培出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，本身是20屆中央委員；63歲的張克儉曾任中國工程物理研究院（核武研發基地）黨委書記，出掌國防科工局已有6年，還身兼國家航天局局長、國家原子能機構主任。（編輯：廖文綺）1131031

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