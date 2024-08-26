美網站從「小籠包指數」看物價 台北比紐約划算3倍

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（中央社紐約26日綜合外電報導）鼎泰豐首家紐約分店7月開幕，訂位爆滿。美國網站Axios趁機仿效比較世界各地物價的「大麥克指數」製作「小籠包指數」，結果發現10美元在台北買到小籠包數量幾乎是紐約的3倍。

報導指出，「大麥克指數」（Big Mac index）是英國雜誌「經濟學人」（The Economist）根據購買力平價（purchasing power parity，PPP）經濟學理論在1986年推出，透過美國連鎖速食店麥當勞（McDonald's）這款熱門產品的售價，來比較世界各地實質購買力。

眼見鼎泰豐在紐約受歡迎程度，Axios於是提出「小籠包指數」，以鼎泰豐這款招牌產品在全球分店的價格和數量，來比較各地購買力水準。算出來的結果與大麥克指數驚人相似。

1972年創立於台北的鼎泰豐目前已在13個國家有餐廳，總數達170多家。首家海外分店是1996年在東京開張，如今大多數分店在環太平洋地區，但在倫敦、杜拜和紐約也各有1據點。

Axios發現，要在紐約、拉斯維加斯或倫敦吃鼎泰豐小籠包成本最高，而在台北或吉隆坡則最划算。若以同樣10美元來看，在倫敦只能買到4.3顆小籠包，拉斯維加斯4.4顆，紐約5.4顆，洛杉磯5.7顆，東京6.6顆，雪梨7.5顆，北京12.1顆，台北則達15.7顆，吉隆坡更有16.6顆。

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這與大麥克指數的結果相似。在馬來西亞和台灣購買大麥克漢堡比在美國便宜約57%，而在這兩國購買鼎泰豐小籠包則比在美國便宜約66%。在紐約要吃到10顆小籠包得掏出18.5美元，但在台北只要花新台幣250元或7.6美元就能享用12顆。

換句話說，從小籠包指數來看，紐約或倫敦居民的實質購買力輸給台北或吉隆坡的居民，美元和英鎊的價值相較於新台幣或馬幣則高估。（譯者：張正芊）1130826