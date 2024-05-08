全球金融雜誌2024最富國排名 台灣第14領先中港日韓

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（中央社華盛頓/台北8日綜合外電報導）美國「全球金融」雜誌（Global Finance）近來公布2024年世界最富裕國家排名，台灣名列第14與去年持平，並領先中國、香港、日本及韓國。

根據美國「全球金融」雜誌公布的2024年世界最富裕國家（World’s Richest Countries 2024）排名，位列前10名的國家或地區依序為盧森堡、澳門、愛爾蘭、新加坡、卡達、阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾（San Marino）、美國以及挪威。

在前10名國家中，位居榜首的盧森堡以購買力平價（PPP）為基礎計算出的各國人均國內生產毛額（GDP）為14萬3743美元，第10名的挪威則為8萬2832美元。

台灣則為7萬6858美元（約新台幣248萬元），名列第14、與去年持平，並且超越香港（15名）、韓國（30名）、日本（36名）及中國（78名）。

前10名國家中，盧森堡位居榜首，台灣則名列第14。（圖取自全球金融網頁gfmag.com）

根據報導，像是聖馬利諾、盧森堡、瑞士及新加坡這些非常富有的蕞爾小國，主要受惠於建制完善的金融部門和稅收制度，有助吸引外國投資、專業人才及吸納大量銀行存款。

卡達和阿拉伯聯合大公國這些國家則坐擁大量碳氫化合物（hydrocarbon）蘊藏或其他獲利豐厚的天然資源。

輝煌奪目的賭場和大批旅客造訪也有利於商業發展，例如亞洲博弈重鎮澳門仍是全球最富裕的地區之一，儘管澳門在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，歷經近3年的間歇性封城和旅遊限制。

在COVID-19疫情消退之際，全球通膨大幅飆升，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了糧食與石油的價格危機。去年以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰，對供應鏈、大宗商品及能源市場帶來更多破壞。

此時低收入家庭受到的衝擊往往最大，因為他們被迫拿出更多收入用於基本必需品，包括住房、糧食及交通項目，這些項目的價格波動較大，漲幅往往是最大的。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130508