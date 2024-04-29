家庭財富差距倍數擴大至66.9倍 主計總處：分配較其他國家均衡

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）睽違30年，主計總處今天再次公布財富分配統計，110年五等分位的家庭財富差距倍數擴大至66.9倍，台灣家庭財富吉尼係數則為0.606，優於其他國家，主計總處官員表示「我們財富分配比較均勻」。

主計總處曾發布民國80年的家庭財富報告，當時五等分位的家庭財富差距16.8倍，財富吉尼係數達0.47，而後因為資料調查的困難度高，未能再次公布。

直到近年，主計總處首次運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，編製家庭財富（資產─負債，即淨值）分配統計，時隔30年後，今天終於再次揭露台灣的財富分配情形。

主計總處統計，110年底台灣家庭財富第5分位組平均每戶5133萬元，而這前20%家庭總財富占全體的62.68%，與韓國、澳洲及英國的62.06%、62.70%與62.97% 相當，低於德國及法國的73.11%、67.89%。

至於財富吉尼係數愈低愈好，意味著財富分配均衡，不過主計總處最新數據顯示，台灣從30年前的0.47，到110年的0.606，財富分配不均的情況擴大。

圖為我國家庭財富分配統計。110年底平均每家庭財富為1638萬元，中位數為894萬元。（圖取自主計總處網頁ws.dgbas.gov.tw）

主計總處國勢普查處處長潘寧馨表示，家庭財富分配隨著時間推移而擴大，是高度自由經濟發展地區必然的現象或是結果，與其他國家相比，台灣財富分配相對均勻。

110年每戶家庭平均財富1638萬元，而前20%家庭平均財富5133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元，差距高達66.9倍。

外界關注五等分位的家庭財富差距倍數，110年擴大至66.9倍，遠高於30年前的16.8倍。潘寧馨強調，就主計總處立場而言，不建議將2次數據結果相比較，因為過去是用調查，如今則是大數據，統計方法應用、資料取得差異極大，相比也會有很大誤差。

潘寧馨接著指出，若非要以此數據來看，台灣的66.9倍和其他國家相比，澳洲93.1倍、英國109.5倍、韓國140.1倍、法國627.4倍，德國則沒辦法算。

潘寧馨補充，國際上多半不發布此數據，只有所得倍數，因為所得恆正，但財富有正有負，有些國家第1十分位數是負值，導致根本算不出五等分位的家庭財富差距倍數。

潘寧馨表示，觀察台灣家庭財富分配情況，110年年底平均每家庭財富為1638萬元，中位數為894萬元，平均數遠高於中位數，意即超高財富家庭拉高平均數水準，但台灣仍有一半的家庭財富不及894萬元。

主計總處今天同步公布111年底國富毛額為310.61兆元，較110年底增加26.18兆元或9.20%；國富淨額為247.14兆元，增加21.72兆元或9.63%。

觀察近5年國富毛額中各類資產結構比，金融性資產淨值自108年起遞減，不過111年底受股市修正影響，外資持股市值減少、意味企業負債下降，「金融性資產淨值」比重增至17.40%； 另外，因新興科技應用與綠能投資持續，110年底「房屋及營建工程」結構比增至22.49%，但111年底因金融性資產淨值大幅增加而略降至22.28%。（編輯：潘羿菁）1130429