AI帶動出口 主計總處估第1季經濟成長率6.51%近3年最高

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）人工智慧（AI）題材發燒，帶動出口回溫，主計總處今天公布第1季經濟成長率概估為6.51%，優於預期，可望帶動全年經濟成長率預測值升至3.57%；主計總處並指出，近5年台灣經濟成長率首季平均為3.77%，為亞洲四小龍最佳。

主計總處概估今年第1季經濟成長率為6.51%，較2月預測數增加0.59個百分點，創近11季最佳表現，主因是出口明顯優於預期，民間消費也維持動能。主計總處簡任視察王翠華表示，外需動能恢復，加上內需穩健成長，「景氣有慢慢變好」。

今年以來，AI題材火熱，但也被專家學者形容是「一個人的武林」，僅特定族群受惠。王翠華說明，以今年第1季出口表現來看，資通及視聽產品成長1.2倍，其他產品多數還是負成長；但以3月數據來看，基本金屬、機械、化學品等傳產貨品出口年增率已經轉正，顯見傳產景氣正慢慢爬升。

由於首季商品出口明顯優於預期，主計總處概估第1季商品及服務輸出成長10.21%，較預測數大增2.8個百分點。

內需方面，主計總處概估第1季民間消費實質成長4.14%，較預測數增加0.24個百分點；進一步觀察國人國內外消費，在國外消費成長率高達93.97%，在國內消費卻僅成長1.3%。

王翠華表示，疫情期間，民眾國外旅遊急凍，直到邊境解封之後，出國熱潮大爆發，112年民眾國外消費已經回到疫情前85%的水準；今年第1季因春節等假期因素，出國旅遊持續熱絡，多少會排擠國內消費，在此情況下，國內消費維持正成長已是不錯表現。

主計總處概估資本形成實質負成長4.47%，較預測數減少0.13個百分點。王翠華表示，首季民間投資不如預期，主因是半導體設備減幅較大。

王翠華分析，全球終端需求回溫速度緩慢，廠商投資決策連帶受影響，會視營運狀況，適度緊縮投資規劃，投資不如預期，導致即便整體景氣慢慢變好，但復甦力道和緩。

主計總處表示，2月時，預測113年經濟成長率為3.43%，若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%。（編輯：潘羿菁）1130430