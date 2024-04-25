台經院：經濟動能存在、AI題材續熱 股市還有高點

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）近期台股劇烈震盪，指數上沖下洗，如坐大怒神。不過台經院院長張建一認為，股市震盪主因是基數較高、來到2萬點之上，難免會有修正，但就基本面觀察經濟情勢仍有一定支撐，再加上AI也有望挹注動能，他估計未來美股、台股都可能再有高點，「還看不到泡沫」。

台經院今天舉行經濟預測記者會，上修台灣2024年經濟成長率至3.29%，看好今年出口回升、消費動能持穩，經濟成長模式「內外皆溫」。

外界關注台股震盪加劇，張建一認為，台股加權股價指數來到2萬點之上，現在因為年線乖離而有修正，加上權值股台積電下挫，就會加重大盤跌勢，但人工智慧（AI）題材才剛起步，未來資本市場仍有高點。

張建一對台股抱持樂觀態度，他指出，如果現在股市崩盤，代表有黑天鵝，或是經濟不好，但觀察經濟情勢，今年經濟成長率還在3%之上。

張建一接著引用和碩董事長童子賢所言，AI題材「像早上8、9點的太陽，還充滿著希望」，未來AI不再只是台積電一個人的武林，從B2B走到B2C、應用擴大，將續為經濟帶來支撐。

台經院景氣預測中心主任孫明德則從國際局勢分析金融市場震盪的原因，直言這並非台灣獨有的情況。

孫明德點出4原因，首先，美國連續升息之後，市場處於高利率環境，接下來24個月是壓力最大的時間，去年已經看到矽谷銀行倒閉的事件，如今影響還在發酵。

第2，美國聯準會持續縮表，資產從最高的9兆美元，下降至如今7兆多美元，不斷把市場上的資金抽離，「我們很多資金是從美國外溢過來，當美國把資金抽走，對金融市場是殺傷」。

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第3，亞洲方面，日本央行過去幾年是ETF最大買家，現在日本央行打算縮手，金融市場沒有活水進來；第4，全球多國今年面臨選舉，大量發債，又會把市場的資金吸走。

孫明德表示，資本市場沒有新資金，原來資金又被抽走，導致股市要維持高水準非常困難，這也是4月很多國家股市大幅修正的原因，換言之，金融市場震盪主要與金融面供需有關，「台灣一點都不獨特，日本也是一樣」。（編輯：潘羿菁）1130425