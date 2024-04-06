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花蓮地震西寶國小斷訊重災區 縣府救援挺進

2024/4/6 14:50
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（中央社記者洪學廣花蓮6日電）0403花蓮地震造成秀林鄉的西寶國小成斷訊重災區，全校有教師15人、學生45人待援，目前師生均安。縣長徐榛蔚上午責成相關單位視天候狀況空投物資，確保師生物資無虞。

台8線是花蓮縣太魯閣國家公園中通往天祥、西寶及梨山的重要道路，連貫花蓮與南投，沿途風景秀麗，一直是國內外旅遊重要景點，西寶國小即位於太魯閣國家公園內天祥與梨山間的秀林鄉富世村。

0403花蓮強震將台8線中橫公路震得柔腸寸斷，多處道路邊坡坍方，落石掩埋道路，造成天祥、西寶等觀光勝地遊客、當地居民及西寶國小師生受困。其中，西寶國小教師15人、學生45人待援，更有1名邱姓教師受困在西寶隧道口。

花蓮縣政府震後開設一級防災應變中心，經聯繫校方60名師生均安，考量台8線多處道路中斷，應變中心指揮官徐榛蔚上午責成相關單位視天候空投物資。並要求消防局及公路單位盡快搶通中斷道路挺進西寶，盡早讓當地居民及師生回復正常生活。

原失聯的邱姓教師也傳來好消息，目前待在天祥，預計與挺進救援隊一同前往西寶國小。校長李志成表示，打開發電機後才能使用學校電話，考量發電機能源節省使用，每天僅固定時間與外界聯繫報平安。

另外，震後花蓮縣政府清查學校人員安全及各項硬體建設災損情形，並已要求各級學校檢查危險教學環境先行處理復原，後續依實際情形提報相關災損經費，並將向中央公共工程委員會及教育部爭取搶險搶修相關經費，以維持學校教學環境品質。（編輯：孫承武）1130406

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403花蓮地震
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