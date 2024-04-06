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高雄搜救犬建功 尋獲第3具遺體距前2遺體僅20公尺

2024/4/6 14:11（4/6 14:29 更新）
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花蓮地震多人死傷，警消執行砂卡礑步道搜救行動，5日發現2具遺體，6日發現第3具遺體，位置距離並不遠。（花蓮消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月6日
花蓮地震多人死傷，警消執行砂卡礑步道搜救行動，5日發現2具遺體，6日發現第3具遺體，位置距離並不遠。（花蓮消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月6日
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄、花蓮搜救隊伍今天上午在砂卡礑步道尋獲第3具遺體為21歲胡姓女子，高市消防局釋出搜救犬羅傑建功尋獲遺體的影片，確認發現地點與昨天2具遺體垂直距離僅約20公尺。

0403花蓮近海地震持續搜救，花蓮縣6人2犬及高雄市搜救隊4人1犬今天上午10時許出勤砂卡噹步道搜救，中午11時35分由高雄搜救犬羅傑（ROGER）於砂卡噹步道發現第3名被土石淹沒罹難者，身分為21歲獨自旅行的胡姓女子，已先進行地點標註，確認發現地點與昨天2具遺體目視垂直距離相距約20公尺。目前仍全力以赴，不遺餘力地搜索失蹤者。

高市消防局也釋出2段搜救犬羅傑搜尋影片，只見羅傑在已被土石淹沒的陡峭邊坡爬上爬下，時而探鼻聞味道時而停下，並跟著領犬員引導移動，最後站在石頭上停下向下看，搜救員發現後馬上詢問「ROGER，找到了嗎」，經人員上前察看果真有所獲「找到了，看到腳了」。

此外，高市特搜隊今天也進駐晶英酒店，目前持續協助直升機搭載民眾撤離，上午10時25分接送第1批12人撤離，已抵達高雄行動基地BoO，目前由醫療組進行健康監測及評估。（編輯：黃世雅）1130406

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花蓮地震砂卡礑步道第3具遺體 確認是21歲胡姓女子
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