花蓮地震重機具擬進場 急尋砂卡礑3失聯者位置

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣6日電）花蓮強震重創太魯閣砂卡礑步道，至今仍有游姓一家3人失聯，搜救人員以進入步道500公尺處為熱區，盼盡快找到並確認位置，避免重機具進場移除巨石時破壞身體。

地震過後，巨大的礫石堆滿砂卡礑步道，搜救人員獲報有6人失聯，包含游姓一家5口與胡姓女子。搜救人員昨天尋獲游男及11歲大女兒遺體，但因遭巨石壓埋深，搜救人員原使用削岩機，但效果不彰，因此擬用重型機具進場開挖，仍在評估中。

今天則在相隔25公尺處，找到另一名女子，因掩埋位置較淺，搜救人員用圓鍬、十字鎬與徒手挖掘，下午1時許拉出，經隨身證件確認為獨自旅行的21歲胡姓女子；目前砂卡礑步道還有游妻、8歲兒子、5歲女兒3人失聯待尋。

花蓮縣消防局特種搜救隊長簡弘丞今天接受媒體聯訪表示，發現的3具遺體均在砂卡礑入口約500公尺處，明天仍會以此點為搜救熱區，研判游姓一家人應該都在一起，盡快找出失聯3人的位置定位，避免重機具進場開挖時破壞到身體。

簡弘丞說，重機具仍在調度、進場路線評估中；另外，失聯的新加坡夫妻則尚未有消息。（編輯：郭諭儒）1130406