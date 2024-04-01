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訪日旅客2023年消費額首度逾兆元 台灣居冠

2024/4/1 22:51（4/1 23:01 更新）
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日本觀光廳日前公布2023年訪日外國旅客消費動向調查顯示，去年訪日客消費額為5兆3065億日圓（約新台幣1兆1403億元），創新高紀錄。以國別來看，台灣居冠，消費額為新台幣1684億元。圖為3月27日京都清水寺附近。中央社記者楊明珠京都攝 113年4月1日
日本觀光廳日前公布2023年訪日外國旅客消費動向調查顯示，去年訪日客消費額為5兆3065億日圓（約新台幣1兆1403億元），創新高紀錄。以國別來看，台灣居冠，消費額為新台幣1684億元。圖為3月27日京都清水寺附近。中央社記者楊明珠京都攝 113年4月1日
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本觀光廳日前公布2023年訪日外國旅客消費動向調查顯示，去年訪日客消費額為5兆3065億日圓（約新台幣1兆1403億元），創新高紀錄。以國別來看，台灣居冠，消費額為7835億日圓（約新台幣1684億元）。

日本觀光廳於3月29日公布訪日外國旅客消費動向調查結果，2023年訪日外國旅客消費額為5兆3065億日圓，比2019年增10.2%，創新高紀錄。此外，訪日外國旅客平均每人旅行支出21萬3000日圓，比2019年增34.2%。

以國家地區別來看，台灣居冠，消費額為7835億日圓（占整體的14.8%）；其次是中國7604億日圓（14.3%）、韓國7392億日圓（13.9%）、美國6070億日圓（11.4%）、香港4800億日圓（9.0%），排名前5大的國家區域消費額占整體63.5%。

2019年中國的消費額為1兆7704億日圓，占整體36.8%。

2023年訪日外國旅客消費，以支出項目而言，住宿費1兆8345億日圓（34.6%）居最多，其次是購物費1兆4043億日圓（26.5%）、餐飲費1兆1955億日圓（22.5%）。

相較於2019年，住宿費比例增加，而購物費比例減少，2019年購物費是1兆6690億日圓。

2023年訪日外國旅客平均每人旅行支出以國籍地區別來看，澳洲最高，為34萬1000日圓，其次是西班牙33萬6000日圓、義大利33萬4000日圓。相較於2019年成長最多的是義大利，增67.6%。（編輯：張芷瑄）1130401

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