台灣人愛去日本更勝中國人 前2月百萬人遊日

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本政府觀光局今天公布訪日外籍觀光客的統計資訊顯示，今年前2月訪日觀光客人數以韓國167.5萬人居首，台灣人趁春節赴日旅遊推升至百萬人居次，勝過排名第3的中國87.5萬人。

根據日本觀光局統計，2月分各國赴日旅遊人數達278萬8000人，年增89%；其中以韓國81萬8500人最多，年增43.9%；台灣以50萬2200人居次，翻倍年增102.1%；中國以45萬9400人居第3，年增1166.1%。

合計今年前2月各國赴日旅遊人數達547萬6100人，年增84.2%；其中以韓國的167萬5500人最多，年增47.8%；台灣以99萬4500人居次，幾近翻倍年增95.8%；中國以87萬5300人居第3，年增1195.3%。

日本朝日新聞報導，中國一家旅行社上海事務所的2月春節期間訪日團售況即使到了1月中旬也未達目標的一半。春節長假前1週，這家旅行社只好調降訪日團費。該旅行社主管表示，「未曾見過業績這麼差的情況。」

中國政府去年8月解除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所暫停的訪日團體旅遊，但同一時期，東京電力公司福島第一核電廠核處理水開始排入海洋，中國民眾避免訪日的動向明顯。

日本觀光廳的主管認為，受核處理水排入海洋的影響有限，但相較於2月整體訪日的外籍客比疫情前2019年2月超出7.1%，但訪日的中國觀光客卻卻比2019年2月衰退了36.5%。根據日本官方資料顯示，前2月中國觀光客合計達147萬8038人，更比疫情前同期減少40.8%。

不過，反觀資料顯示，台灣2月訪日50萬2200人相比2019年2月的39萬9829人，增加25.6%；前2月合計逼近百萬人，相比疫情前同期的78萬7327人，亦穩定增長26.3%，與中國相較呈現「此消我長」的情形。

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這家旅行社分析原因指出，不僅是核處理水的問題所導致，也可能是受到今年元旦日本石川縣能登半島強震的影響。此外，泰國、馬來西亞、新加坡針對短期滯留的中國民眾實施免簽證措施，因此中國民眾改赴這些國家觀光。另有專家認為，是受到中國景氣衰退的影響。

相較於訪日的團體旅遊售況不佳，個人旅遊的售況好。旅行社瞄準富人或家族旅遊客，推出高檔旅遊商品，希望能找出一條活路。（編輯：韋樞）1130319