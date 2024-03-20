日本福島外國住宿客逾18萬創新高 台灣人占半數

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府觀光廳的調查顯示，2023年度有逾18萬名外國旅客在福島縣內飯店或旅館等投宿，創下當地歷史新高紀錄，其中9萬多人、約占半數的旅客來自台灣。

日本TVU福島電視台報導，觀光廳表示，2022年度投宿福島縣內住宿設施的外國旅客約16萬人，2023年度進一步增加到18萬6160人，寫下當地有紀錄以來的新高。

從國家或地區別來看，台灣逾9萬人占整體約半數，其他國家包括泰國約2萬人、中國約1萬4700人及美國約6600人等。

在分析旅客人數成長主因時，福島縣政府說，應是跟縣內業者合作舉辦招商會等活動獲得成果有關，「未來會透過社群平台等途徑，進一步宣傳福島縣的觀光魅力」。

另外，栃木電視台報導，栃木縣日光市長粉川昭一18日表示，2023年共有12萬974名外國旅客投宿日光市住宿設施，是2022年的約8倍之多，創當地市町村合併後的新紀錄。

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擁有許多知名觀光景點的日光市，2023年的外國住宿客成長到12萬974人，較2022年的1萬5345名增加10萬5629人，甚至高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年的11萬9253人。

儘管外國住宿客創新高，且2023年日光市觀光客總人數也比2022年成長13.8%，達992萬5039人，但暫未回到2019年1181萬3538人的水準，日光市政府表示將持續推動觀光。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130320