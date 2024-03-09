疫情趨緩日圓貶值 2023年40萬外國客訪日本姬路城破紀錄

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本兵庫縣姬路市政府昨天公布，2023年度造訪市內世界文化遺產姬路城的外國遊客數首度突破40萬人大關，創歷史新高紀錄，背後原因可能跟疫情趨緩及日圓貶值等有關。

日本神戶新聞NEXT報導，姬路市政府研判，可能是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及日圓出現歷史性貶值等情況，帶動外國遊客數成長。整體來看，姬路城全年遊客數中，外國遊客占約3成。

姬路市政府是透過發放的外語簡介手冊數估算外國遊客數。姬路城獲選列入世界文化遺產的1990年代，每年到訪的外國遊客數約在2萬人到5萬人之間，2005年度突破10萬人，到完成大規模修復後的2015年度時來到30萬人大關。

在此之前的最高紀錄是2019年度創下的39萬5003人，但疫情爆發後的2020年度及2021年度都爆跌至約7000人；之後隨著邊境管控鬆綁，2022年度又回復到近10萬人。

睽違4年後，全年入城參觀遊客總數也再度超過100萬人。姬路觀光會議局負責人說，在去年12月迎接獲選列入世界文化遺產30年的時間點，有這麼多的觀光客到訪是很好的紀念。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1130309