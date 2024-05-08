AI商機挹注 台灣4月對美出口、出超規模寫新高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布4月出口統計，5大市場方面，受惠AI商機強勁，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，單月出口值首度突破百億美元大關、達101.6億美元，年增81.6%，對美出超63.8億美元，3項數據均刷新單月最高紀錄。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額374.8億美元、年增4.3%；進口金額310.2億美元、年增6.6%。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月台灣對5大市場外銷呈現「兩極化」，對中國與香港、日本、歐洲出口呈衰退格局，但對美國、東協成長。

4月台灣對中國與香港出口113億美元、年減11.3%，蔡美娜分析，背後因素除中國內需復甦步調比較遲緩，同時，受全球供應鏈重組影響，部分業者將生產基地從中國轉出，加上美國採取相關禁令的連鎖效應，使中國對台灣電子零組件的拉貨持續萎縮。

台灣4月對日本出口19.3億美元、年減39.6%，蔡美娜表示，這是近22年半以來最大的減幅，主要是去年同月電子零組件出貨大增，造成基期偏高，另外可能也與近期車用晶片需求疲軟不振有關。

對歐洲方面，4月台灣出口32.7億美元、年減6.5%，蔡美娜指出，其中電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品、機械出口均呈衰退，僅資通與視聽產品年增36.7%。

4月台灣對美國出口101.6億美元、年增81.6%，進、出口相抵後，對美出超63.8億美元，蔡美娜表示，這3項數據均創歷年單月新高紀錄。

她進一步說明，資通與視聽產品、電子零組件可說是台灣對美國出口的2大引擎，主要分別受惠於人工智慧（AI）應用商機持續熱絡，以及近年美國政府積極把先進晶片的製造與產能引導回美國本土，所以帶動對台灣貨品的需求。

對東協方面，4月台灣出口65.4億美元、年增2.8%，蔡美娜表示，其中資通與視聽產品外銷成長82.6%，但電子零組件、礦產品均呈衰退。

此外，台灣前4月外銷版圖出現明顯消長，對中國與香港出口占總出口比重僅30.7%，是22年來同期最低；同時，對美國出口占總出口比重上升至23.5%，寫近24年同期最高，對東協比重為19.5%，則是歷年同期最高。（編輯：潘羿菁）1130508