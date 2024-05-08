財部：外銷景氣逐漸復甦 上半年出口有望創同期次高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布最新出口統計，前4月外銷金額1478.1億美元、年增10.6%，統計處長蔡美娜指出，出口景氣正沿著復甦軌道推進，加上AI商機持續發酵、台積電等業者具競爭優勢，預估上半年出口規模創下歷年同期次高的亮麗紀錄，「目前看來沒有懸念」，年增率估可有約1成。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額374.8億美元、年增4.3%，蔡美娜表示，雖然4月出口年增幅沒有原預期來得強，但仍穩穩地走到連續第6個月正成長，顯示出口景氣正沿著復甦的軌道向前推進。

她也提及，國內指標大廠台積電在最近一次法說會下修全球半導體展望，但又維持本身的營收目標不變，主要就是看到AI商機一樣相當強勁，這也凸顯台積電在國內外的競爭對手當中，擁有相當優勢，有利維繫台灣整體出口動能。

展望後市，蔡美娜指出，5月出口會呈連續7個月正成長，預估規模落在387億美元到397億美元之間，年增率介於7%到10%；以上半年來說，出口規模創歷年同期次高，「目前看來沒有懸念」，年增率應可以向1成靠攏。

同時，蔡美娜表示，國際機構在預測今年全球景氣時都有講到「會比較好，但是也不夠強」，主要是因為不同國家、不同產業的復甦力道存在分歧性，以台灣和南韓來說，都是科技貨品表現優於傳產。

她指出，目前影響外貿的變數仍多，比如高利率的遞延效應、地緣政治動盪加劇、中國經濟疲軟，加上美中科技對抗等逆風的干擾，導致出口情勢較難預估，「如春天天氣忽冷忽熱，有時開花，下了一陣雨又變成綠肥紅瘦」，就像3月傳產出口表現好轉，但到4月年減幅又擴大。

蔡美娜進一步分析，研判是3月逢客戶補庫存，「不一定是真正的長線需求」，訂單要穩定下來，仍待需求面出現堅實復甦，「這可能要再等一下」。

此外，針對媒體關切電子零組件出口何時將翻紅，蔡美娜表示，預估6月有機會出現技術性反彈，但主因是去年同月基期偏低；她強調，近年全球供應鏈重組、台商回流，許多伺服器或網通產品業者擴大在台生產，導致電子零組件可能「從出口轉成內銷」，建議將電子零組件、資通與視聽產品的外銷情形一起觀察。

據財政部統計，上述2項外銷主力貨品4月出口合計約246.8億美元，是歷年單月第3高，年增率16.4%，為連續10個月正成長。（編輯：潘羿菁）1130508