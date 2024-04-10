台灣首季出口衝破千億美元 年增12.9%亞洲前段班

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布前3月出口金額1103.3億美元、寫歷年同期次高，年增12.9%、創近7個季度最強增幅，在亞洲主要經濟體中屬前段班，官員表示，4月出口篤定連6紅，初估年增幅上看11%。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，統計處長蔡美娜表示，3月出口金額418.2億美元、年增18.9%，帶動首季出口1103.3億美元、寫歷年同期次高，年增12.9%、為近7個季度以來最強勁的成長幅度，主要受惠景氣復甦、人工智慧（AI）商機崛起，以及基期偏低效應。

蔡美娜表示，第1季出口有3大亮點，資通與視聽產品出口金額305.8億美元，以及對美國外銷246.3億美元、對東協出口222.8億美元，均創有史以來單季最高水準。

蔡美娜進一步指出，香港前2月出口受低基期作用，年增率達19.5%，新加坡、中國前2月，以及南韓首季外銷年增幅介於7.1%至8.3%，整體而言，台灣首季出口表現，在亞洲主要經濟體中屬於前段班。

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展望後市，蔡美娜表示，按季節性走勢推估，4月外銷可說是篤定連6紅，且有機會看到雙位數年增率，出口值估落在388億美元到399億美元，年成長幅度將介於8%到11%之間。

財政部統計處指出，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險也增添總體前景的不確定性，但隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加上AI、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於台灣出口延續穩健成長之勢。（編輯：楊蘭軒）1130410