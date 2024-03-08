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財部：2因素助攻 前2月對美與東協出口創同期新高

2024/3/8 20:51（3/8 21:02 更新）
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圖為曳引車穿梭在高雄港區貨櫃場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布前2月出口統計，受AI商機發酵、供應鏈移轉效應，5大市場「冷熱不同調」，對美國、東協出口分別達155.1億美元、133.8億美元，雙創歷年同期新高。同時，中國復甦力道仍疲弱，對中港出口呈年減格局。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口金額314.3億美元、刷歷年同月次高，年增1.3%；進口金額235.5億美元、年減17.8%。累計前2月總出口686.2億美元、創歷年同期次高，年增9.7%。

財政部統計處長蔡美娜表示，出口5大市場表現「冷熱不同調」，前2月台灣對美國、東協外銷均呈正成長，對中國與香港、日本、歐洲陷入年減格局。

蔡美娜指出，前2月對美國出口155.1億美元、寫歷年同期新高，年增53.6%、創歷年同期最大增幅，其中資通與視聽產品年增1.4倍、電子零組件年增54.4%。

前2月對東協出口133.8億美元、創歷年同期新高，年增25.7%，蔡美娜提到，其中資通與視聽產品年增4.6倍、電子零組件年增5.7%。

她分析，資通與視聽產品外銷至美國、東協的年增幅度超過其他3大市場，主因是AI商機發酵、供應鏈移轉效應帶動。

前2月對日本出口37.9億美元、年減25.3%，蔡美娜指出，主要是電子零組件年減43.1%；對歐洲方面，出口59.4億美元、年減8.9%，主因運輸工具、礦產品需求轉為清淡。

對中國與香港方面，前2月出口214.1億美元，僅微幅衰退0.2%，蔡美娜表示，此出口值仍偏低，減幅收斂主因是基期低，其影響遠大於中國經濟基本面改善，且目前來看，中國仍有房地產市場、內需復甦速度緩、財政刺激方案效應遞減等內部問題。

蔡美娜指出，由於各主要市場表現強弱不一，造成出口占比出現明顯消長，前2月對中港出口占總出口比重降至31.2%，創近22年來同期最低；對美國、東協占比分別上升至22.6%、19.5%，分創近24年同期最高、歷年同期最高。（編輯：張若瑤）1130308

#蔡美娜
#東協
#財政部
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