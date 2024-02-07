1月對美外銷創史上次高 貢獻總出口成長逾5成

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天公布最新出口統計，官員表示，在AI商機挹注下，台灣對美國外銷持續強勢擴張，1月出口84億美元、年增56.6%，分創史上單月次高、最高紀錄，且就單一市場而言，對總出口成長的貢獻度高達5成3，可謂「撐起半邊天」。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口金額371.9億美元、年增18.1%；進口金額347億美元、年增19%。

觀察5大市場表現，財政部統計處長蔡美娜指出，1月台灣對中國與香港出口122.4億美元、年增17.2%，脫離長達17個月的衰退「黑暗期」，主要是受惠電子零組件、資通與視聽產品拉貨成長。

媒體關切，台灣1月對中港出口翻紅，是否意味中國景氣有好轉跡象。蔡美娜表示，主因是去年1月屬中國防疫鬆綁初期，復工不是很順遂，導致台灣對中港外銷疲弱，今年1月在低基期效應之下，年增率翻紅、擴大至17.2%，中國經濟是否真的復甦，仍待觀察。

對美國方面，1月出口84億美元、年增56.6%，分別創史上單月次高、最高紀錄，蔡美娜指出，主要反映AI商機挹注，對美出口資通與視聽產品年增1.5倍、電子零組件年增77.6%。

蔡美娜進一步指出，就單一市場貢獻度而言，1月台灣對美國出口年增金額為30.3億美元，占總出口年增金額57億美元的約5成3，可說是「撐起半邊天」。

同時，受外銷市場消長，台灣1月對中港出口，占總出口比重下降到32.9%，是15年來同月最低水準；對美出口占總出口比重上升至22.6%，創23年來同月最高紀錄，也使美國躍居台灣第2大出口市場。

另外，台灣1月對東協出口68.1億美元、寫歷年同月最好的成績，年增36.6%，蔡美娜表示，其中資通與視聽產品年增3.7倍，電子零組件也成長20.7%。

不過，1月對日本出口20.2億美元、年減26.6%，蔡美娜說，主因是電子零組件年減52.1%所致；對歐洲出口31.8億美元、年減11.8%，其中運輸工具年減幅度達49%。（編輯：趙蔚蘭）1130207