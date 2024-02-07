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大樂透頭獎上看2億 春節大紅包獎號出爐
首頁 / 產經

財部：出口復甦態勢確立 估前2月年增上看8.6%

2024/2/7 19:54（2/7 20:11 更新）
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圖高雄港區進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北7日電）1月出口開紅盤，不過，財政部今天指出，由於農曆春節假期導致2月工作天數減少，出口將落入負成長格局，預估年減1%至5%；若觀察今年前2月出口，將呈現正成長6.6%到8.6%之間，顯示外銷景氣「復甦態勢確立」。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，1月出口金額371.9億美元、年增18.1%；進口金額347億美元、年增19%。出進口相抵後，1月出超24.9億美元。

展望2月，財政部統計處長蔡美娜表示，由於今年農曆春節假期落在2月，工作天數較去年同月少，出口將短暫轉為負成長，估年減1%至5%，金額介於295億美元至307億美元，但這不能解讀為外銷升勢中斷。

她進一步指出，若將1、2月合計觀察，出口仍會維持正成長格局，也就是說，整體「外銷復甦態勢是確立的」，預計年增率會介於6.6%到8.6%之間；而主計總處也預估，今年首季出口年增幅將達8.6%。

至於全年外銷表現，蔡美娜表示，雖然目前全球景氣仍受升息遞延效應、地緣政治緊張，以及美中科技角力等變數干擾，但隨庫存調整進入尾聲，且終端商品需求回升，預測機構普遍認為，今年國際經濟基本面較去年有所改善，將會回到平穩擴張步調。

她指出，隨人工智慧（AI）商機「風起雲湧」，可望帶動下一波產業的典範轉移，且半導體正好是台灣優勢產業，具備很強的競爭力，將受惠於相關新興商機。觀察產業界說法，台積電認為AI需求超乎預期，看好今年業績將進入高速成長；基於上述2大因素，研判今年出口展望相當正向。

不過，蔡美娜表示，各產業的庫存去化速度不一，就像「春天的天氣多變化，有時冷、有時熱，很難捉摸」；若說全產業明確「春暖花開」，預估將落在3月至5月之間。（編輯：張良知）1130207

#出口
#蔡美娜
#台積電
#外銷
#財政部
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