AI加持資通出貨倍增 2月總出口年增1.3%連4紅

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，2月雖受春節影響，工作天數較少，在AI加持下，出口表現仍優於預期，金額314.3億美元、寫歷年同月次高，年增1.3%、連4紅；其中，資通與視聽產品一支獨秀，外銷金額85.1億美元、創歷年同月最高，年成長1倍。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口金額314.3億美元、刷歷年同月次高，年增1.3%；進口金額235.5億美元、年減17.8%。

財政部統計處長蔡美娜表示，今年2月逢春節連假，與去年同期相比工作天數較少，但出口未呈衰退，反而年增1.3%，出乎預料地好，季調後增幅達10.9%，主因AI（人工智慧）商機帶動資通出貨，淡月出口仍強勁年增1倍，抵銷其餘貨類跌幅。

同時，累計前2月總出口686.2億美元、創歷年同期次高，年增9.7%、優於去年第4季的增幅，蔡美娜指出，這顯示由AI應用引領的景氣復甦態勢，可說是愈來愈明確。

不過，她也點出，各貨類表現落差相當大，只有資通與視聽產品穩居領航地位，2月出口額85.1億美元、為歷年同月最高，年增1倍；前2月外銷179.3億美元、年增1倍，占總出口比重上升至26.1%，此3項數據齊刷歷年同期最高水準。

電子零組件2月出口115.9億美元、翻黑年減10.4%，累計前2月衰退1.5%；蔡美娜指出，主因各市場復甦步調參差不齊，可能仍要等整體終端消費需求出現更廣泛的回溫，才可能為電子零組件外銷帶來較大動能。

傳產貨品方面，機械前2月出口年減3.5%，蔡美娜分析，其中工具機、紡織用機械以及自動化生產相關機具，需求持續不振，不過，生產半導體的設備等稍有起色，互相抵銷後，使機械整體出口減幅持續收斂。

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至於基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品，蔡美娜指出，在淡季效應與供需結構尚未明顯改善下，價量均無法獲得有力支撐，前2月出口分別年減7.7%、8.7%、12.2%。

蔡美娜表示，主要貨品中，跌幅最重者為運輸工具，主因前1、2年COVID-19疫情帶來爆發性成長後，接下來的庫存調節壓力相當沉重，因此近來出口表現相對慘澹，前2月減幅達22.2%。（編輯：潘羿菁）1130308