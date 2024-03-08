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財部估首季出口衝破千億美元 有望創歷年同季次高

2024/3/8 19:23
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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，預估首季出口值落在1070億美元至1084億美元之間、創歷年同季次高，可望年增逾1成、寫近7季最大增幅；不過，目前僅資通產品「獨占枝頭」，穩定呈年增格局，其餘貨品要「繁花盛開」，可能要到第2季。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口金額314.3億美元、刷歷年同月次高，年增1.3%；進口金額235.5億美元、年減17.8%。同時，累計前2月總出口686.2億美元、創歷年同期次高，年增9.7%。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜表示，按季節性走勢推估，3月出口規模將介於383億美元至397億美元，年增幅落在9%至13%之間。

她指出，預估這將進一步帶動第1季出口表現，規模可望達1070億美元至1084億美元之間、寫歷年同季次高，年增幅落在9.5%至10.9%、創民國111年第3季以來最大增幅，優於主計總處預估。

蔡美娜分析，今年全球景氣復甦屬於「平緩型」， 隨庫存逐漸去化，終端消費需求慢慢回溫，加上AI（人工智慧）高效能運算、車用電子等新興科技應用商機，都會帶動高階晶片需求，因此今年出口料呈「4季皆紅」。

不過，以11大類貨品表現而言，蔡美娜坦言，目前沒有「成群結隊」呈現年增，只有資通與視聽產品受惠AI商機，出口「獨占枝頭」，要看到「繁花盛開」，也就是其餘貨類轉為正成長，仍需等等。

蔡美娜表示，綜合業界看法，預估要到5、6月，即第2季才有機會看到更多貨品出口重返正成長；以電子零組件來說，「最晚應該6月會回正」。

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她補充說明，近年台商回流，明顯將部分高階伺服器從中國移回台灣生產，因此往年台灣可能要外銷許多電子零組件到中國，但現在相對少；在觀察電子零組件的出口數據時，也要注意到供應鏈布局調整情形。

此外，財政部統計處提及，仍需留意國際高利率環境持續約制投資與消費、美中科技對抗、俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數，對全球景氣外貿的影響。（編輯：潘羿菁）1130308

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