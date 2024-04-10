資通帶頭衝 3月總出口418.2億美元創20個月高點

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布3月出口418.2億美元，寫20個月來高點，創歷年最強3月，年增18.9%，同時，主要貨類超過半數呈年增格局，為20個月首見，資通產品外銷金額更寫歷年單月新高，官員表示，這顯示外銷景氣回溫強度、廣度都在提高。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，統計處長蔡美娜表示，3月出口表現優於預期，主要受惠於全球經濟基本面已在好轉之中、終端消費需求逐步回溫、人工智慧（AI）應用商機持續發酵、部分產業庫存鏈出現回補效應等4大利多。

蔡美娜指出，3月出口規模重返400億美元大關、達418.2億美元，不只是20個月來的高點，更創下歷年同月最高，以及歷年單月第5高水準；外銷增幅方面，3月年成長18.9%、寫連5紅，且是24個月來最大增幅，顯示出口回溫「強度」持續提高。

蔡美娜表示，出口11大主要貨類中，合計已有6類呈現年增格局，為民國111年8月以來、即20個月來首度過半，除資通產品表現強勁，傳產也露出曙光，反映外銷景氣回暖「廣度」也逐漸提升。

進一步觀察個別貨品表現，蔡美娜指出，AI等新興科技應用商機熱，資通與視聽產品3月出口繼續「獨霸一方」，金額126.5億美元、年增1.7倍，占總出口比重達30.3%，3大指標均寫歷年單月最高。

電子零組件3月出口147億美元、年減5.5%，尚未翻紅，蔡美娜表示，確實有部分客戶拉貨力道仍顯不足，但更關鍵的因素在於近年全球供應鏈重整，許多伺服器或網通產品業者擴大在台生產的比重，改變電子零組件的供應路徑，也就是以前可能是出口到國外，現在則轉為內銷供應國內廠商。

她指出，若把資通產品與電子零組件一起檢視，3月出口約273億美元、為歷年單月最高，年增34.5%、寫25個月來最大成長幅度，因此可說國內科技產業景氣呈上升態勢。

傳產方面，蔡美娜表示，隨客戶回補庫存，拉貨節奏趨於順暢，部分貨品3月外銷出現回穩跡象，機械、基本金屬及其製品、化學品3月出口分別年增0.8%、1.9%、3.8%，紡織品年增1.5%，礦產品增幅達7%。

不過，運輸工具因歐美2大主力市場對自行車及零件買氣薄弱，導致3月出口年減14.2%，光學及精密儀器衰退27.4%，電機產品年減2.5%，塑橡膠及其製品年減1.5%，相對遜色。

此外，3月進口金額331.4億美元、年增7.1%，蔡美娜分析，雖由於投資高峰期已過，導致半導體設備進口下滑，但積體電路及部分原物料備貨需求增加，以及國內航空業者因應跨境旅遊升溫，飛機購置大幅成長，使整體進口呈現正成長。（編輯：林興盟）1130410