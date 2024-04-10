更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電3月營收創同期新高 2024年首季史上最旺

2024/4/10 13:55（4/10 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電研發中心。（中央社檔案照片）
圖為台積電研發中心。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電3月營收新台幣1952.11億元，創同期新高，不僅如此，第1季營收5926.44億元，也創同期新高，第1季實際業績表現優於預期。

台積電自結3月營收1952.11億元，月增7.5%，年增34.3%；累計第1季營收5926.44億元，季減約5.26%，年增16.5%。

台積電預估，第1季營收約180億至188億美元，平均匯率預估為1美元兌新台幣31.1元，季營收約新台幣5598億至5846.8億元。台積電第1季實際業績表現優於預期，法人表示，主要是受惠新台幣匯率較預期弱勢。

法人指出，第1季為智慧手機市場傳統淡季，不過高效能運算（HPC）需求強勁，有助減緩台積電營運受智慧手機淡季效應影響。

台積電將於4月18日舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果及第2季業績展望。法人預期，台積電營運將於第1季落底，第2季業績可望回升。

台灣4月3日發生芮氏規模7.2地震，台積電部分產線受到影響，不過晶圓廠設備快速復原，台積電今年美元營收目標維持不變，將成長21%至26%。（編輯：林淑媛）1130410

#台灣
#台積電
#營收
延伸閱讀
台股創高後殺尾盤翻黑 終場跌32點收20763點花蓮地震後台積電快速復機 AI晶片出貨影響可控台積電強震後神復原3關鍵 工程師加班救援、廠房耐震力日益精進台積電基金會關懷受災戶 張淑芬：安定救災的心
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英特爾推新款AI加速器Gaudi3 採用台積電5奈米製程
172.30.142.86