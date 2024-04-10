台積電3月營收創同期新高 2024年首季史上最旺
2024/4/10 13:55（4/10 14:03 更新）
（中央社記者張建中新竹10日電）台積電3月營收新台幣1952.11億元，創同期新高，不僅如此，第1季營收5926.44億元，也創同期新高，第1季實際業績表現優於預期。
台積電自結3月營收1952.11億元，月增7.5%，年增34.3%；累計第1季營收5926.44億元，季減約5.26%，年增16.5%。
台積電預估，第1季營收約180億至188億美元，平均匯率預估為1美元兌新台幣31.1元，季營收約新台幣5598億至5846.8億元。台積電第1季實際業績表現優於預期，法人表示，主要是受惠新台幣匯率較預期弱勢。
法人指出，第1季為智慧手機市場傳統淡季，不過高效能運算（HPC）需求強勁，有助減緩台積電營運受智慧手機淡季效應影響。
台積電將於4月18日舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果及第2季業績展望。法人預期，台積電營運將於第1季落底，第2季業績可望回升。
台灣4月3日發生芮氏規模7.2地震，台積電部分產線受到影響，不過晶圓廠設備快速復原，台積電今年美元營收目標維持不變，將成長21%至26%。（編輯：林淑媛）1130410
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