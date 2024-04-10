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台股創高後殺尾盤翻黑 終場跌32點收20763點

2024/4/10 13:45（4/10 13:58 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天高檔震盪，權值電子股台積電與鴻海熄火，由營建、軍工及生技類股接棒演出，加權指數盤中衝上20883.69點再創新高，中小型股輪動快速，重電族群開高走低，指數尾盤翻黑下跌32.67點，收20763.53點，成交值新台幣4253.49億元。

晶圓代工廠台積電今天在盤下整理，終場下跌0.49%，收在815元；鴻海挫2.22%，以154.5元作收；聯發科終場漲3.02%，收1195元。

人工智慧（AI）指標股廣達跌1.74%，收282元；技嘉下跌4.48%，收320元。（編輯：潘羿菁）1130410

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