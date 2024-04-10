終端需求緩 去年製造業固定資產增購1.7兆年減23.7%

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（中央社記者劉千綾台北10日電）全球終端需求走緩，經濟部統計處今天公布112年第4季製造業國內固定資產增購為新台幣4287億元，年減37.2%，占比最大的電子零組件業增購年減54.2%，主因為半導體業者設備投資持續緊縮。累計112年全年增購1兆7314億元，年減23.7%。

按固定資產型態區分，112年第4季以機械及雜項設備增購占76.0%最多，年減43.3%；其次為房屋及營建工程占23.0%，年減5.8%。

進一步觀察各行業別，電子零組件業第4季固定資產增購2283億元，占製造業53.2%，居各業之冠，年減54.2%。統計處分析，終端電子產品消費動能疲弱，半導體業者設備投資續呈緊縮，加以111年同期比較基期偏高所致。

化學材料業增購299億元，年減4.9%，主因111年同期部分電子用化學品廠商配合半導體客戶需求擴建廠房及產線，基期較高，此外，部分業者布建循環經濟工程已進入後期，資本支出相對減緩。

電腦電子產品及光學製品業增購156億元，年減1.1%，統計處表示，部分業者廠房及產線陸續完工投產所致，但為因應人工智慧及雲端資訊服務需求成長，相關供應鏈廠商持續布建產能，抵銷部分減幅。

傳統產業方面，石油及煤製品、金屬製品以及機械設備業依序增購244億元、170億元、132億元，其中因國營事業重大建設加速推進，加上業者持續進行製程改善相關投資，推升石油及煤製品增購金額年增68.1%

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營收方面，112年第4季製造業營業收入8兆1259億元，季增2.3%，年減6.3%，原因為終端消費動能仍顯疲弱，產業鏈持續庫存調整。累計112年全年營收為30兆8508億元，年減11.3%。

展望未來，統計處表示，隨高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，廠商為維持技術領先優勢，可望帶動相關供應鏈投資，以及企業因應淨零及數位自動化轉型趨勢，持續投入製程升級及改善，可望支撐製造業投資動能，但全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎。（編輯：潘羿菁）1130410