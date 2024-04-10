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英特爾推新款AI加速器Gaudi3 採用台積電5奈米製程

2024/4/10 11:35（4/10 11:46 更新）
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（中央社記者張建中新竹10日電）英特爾（Intel）推出新款AI加速器Gaudi 3，採用台積電5奈米生產，預計今年第2季向代工廠提供通用基板和開放加速器模型的標準配置，第3季全面上市。

英特爾表示，Gaudi 3加速器是專為高效能、高效率的生成式AI運算所打造，每台加速器都有專屬的異質運算引擎，運算效率高，並擅於處理複雜的矩陣運算，是深度學習演算法的基礎運算。

英特爾指出，Gaudi 3搭載128 GB的HBMe2記憶體容量、3.7 TB的記憶體頻寬和96 MB的靜態隨機存取記憶體（SRAM），能夠提供處理大型生成式AI資料集所需的記憶體，且適用於大型語言和多模態模型，有助於提升工作負載效能和資料中心的成本效率。

Gaudi 3加速器整合24個200 GB的乙太網路連接埠，提供開放標準網路，實現高效擴充，以支援大型運算集，並克服專有網路架構的供應商限制。

英特爾表示，Gaudi 3加速器是採用台積電5奈米製程生產，在B16浮點格式的運算效能，為前一代採用7奈米Gaudi 2加速器的4倍；Gaudi 3的記憶體頻寬和網路頻寬也分別是Gaudi 2的1.5倍和2倍。

英特爾說，Gaudi 3的參數模型訓練時間、推論吞吐量和推論能源效率皆優於輝達（NVIDIA）的H100，推理速度也優於輝達的H200。（編輯：郭無患）1130410

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