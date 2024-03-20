在台製造伺服器產能提升 2月海外生產比創近4年新低

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部今天公布2月外銷訂單概況，其中，由於國內伺服器產能持續提升，今年2月海外生產比降至46.6%，寫下2020年3月以來新低點。

經濟部今天公布前2月外銷訂單金額為861.5億美元，較去年同期減3.9%。觀察7大貨品中，除資訊通信、機械外，受庫存回補效益影響，其餘貨品皆呈現正成長。

資訊通信產品方面，2月接單金額為104.5億美元，年減11.3%，累計前2月為243.6億美元，雖然年減16.0%，卻創下歷年同期第2高紀錄。

黃于玲說明，主因為受去年同期中國大陸封控解除，比較基期較高，以及手機、筆電和網通產品終端需求偏弱，也觀察到有廠商提前在2月初、農曆年前備料，接單動能與以往不同。

電子產品受惠AI及高效能運算需求擴增，累計前2月接單金額為306.6億美元，年增6.3%；光學器材方面，因電視面板價格上漲，挹注接單動能，加上背光模組及光學鏡頭訂單增加，前2月接單29.9億美元，年增15.2%。

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傳統貨品方面，基本金屬、塑橡膠製品及化學品累計前2月訂單分別年增3.2%、2.9%、1.2%，唯獨機械接單年減3.3%。黃于玲表示，國際鋼價上漲，提升客戶拉貨意願，但業者投資意願相對保守，導致機械業仍為負成長。

今年2月海外生產比為46.6%，為2020年3月以來新低點。黃于玲表示，海外生產比持續下降，主因為國內伺服器產能提升，增加國內生產比重，屬於長期影響，此外資通訊產品為高海外生產比，因訂單減少，連帶影響整體海外生產比。（編輯：潘羿菁）1130320