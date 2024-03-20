前2月外銷訂單年減3.9% 經部看好AI動能第2季拚轉正

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部公布今年前2月外銷訂單金額861.5億美元，雖因春節因素轉為年減3.9%，但受惠AI、高效能商機挹注，減幅收斂。經濟部表示，首季接單估仍為負成長，但新興科技有助提升第2季轉正機率，今年接單規模有望逐季上升。

經濟部今天公布2月外銷訂單金額為377.3億美元，年減10.4%，累計1至2月為861.5億美元，較去年同期減3.9%，優於原本預估1成減幅。

經濟部統計處長黃于玲表示，2月訂單金額優於預期，主因為高效能新興應用活絡，尤其AI商機推升電子、資通訊產品成長，因此使前2月減幅收斂。

觀察主要貨品前2月接單表現，除資訊通信、機械等產品呈現衰退，分別年減16%、3.3%，其餘產品皆為正成長。

黃于玲說明，雖然客戶下單週期與以往不同，加上2月春節時間落點較晚，但AI伺服器需求明確，累計前2月晶片通路、晶圓代工、IC設計皆為正成長，伺服器也連續8個月成長，加上庫存去化效果逐漸浮現，挹注訂單成長。

不過她指出，手機市況偏弱，終端消費尚未回溫，廠商庫存管理、美中科技戰和地緣政治風險仍存有不確定性，須密切關注。

黃于玲預估，3月外銷訂單金額為470至490億美元，年增0.9%至5.2%，主因為庫存回補、新興科技以及季底效應挹注；今年首季訂單估為1332億至1352億美元，年減0.8%至2.3%。

另外，晶片大廠輝達公司（Nvidia）GTC大會昨天登場，聚焦討論AI最新技術發展。黃于玲表示，AI是很好商機，且台灣具備完整產業鏈優勢，值得關注AI後續實際的應用。

黃于玲表示，長期而言訂單走勢向上，第2季轉正機會增加。今年全球經濟穩健上升，新興科技挹注台灣半導體、伺服器等產業，以及去化庫存效應逐漸浮現，看好今年外銷訂單規模逐季上升，但仍須密切觀察全球不確定性因素。（編輯：潘羿菁）1130320