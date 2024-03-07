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1月製造業景氣燈號大躍進 亮近2年半首顆黃紅燈

2024/3/7 11:13（3/7 11:39 更新）
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台經院7日公布1月製造業景氣燈號，從黃藍燈直接跨越綠燈，轉為景氣揚升的黃紅燈。圖為高雄市鹽埕區馬達製造業者工作情景。（中央社檔案照片）
台經院7日公布1月製造業景氣燈號，從黃藍燈直接跨越綠燈，轉為景氣揚升的黃紅燈。圖為高雄市鹽埕區馬達製造業者工作情景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）台經院報喜，今天公布1月製造業景氣燈號，受惠國內外利多因素齊聚，人工智慧（AI）商機助攻，從代表景氣低迷的黃藍燈，直接跨越綠燈，轉為景氣揚升的黃紅燈，是2021年10月以來、近2年半第一顆黃紅燈。

台經院分析國內外經濟情勢，國外方面，美國、歐元區、中國及日本等地區製造業採購經理人指數（PMI）仍落在收縮區，但數值走揚，顯示全球製造業景氣改善。

國內製造業則受惠AI等新興科技商機持續，半導體供應鏈庫存逐步去化，加上農曆年前備貨需求，以及去年適逢春節長假、基期低，進口、外銷訂單及生產指數年增率由負轉正，出口續呈現雙位數成長，推升原物料投入及需求面指標。

台經院表示，綜合上述因素，製造業景氣信號值由112年12月的12.19分，增加3.85分至113年1月的16.04分，分數大舉躍升，創2021年9月以來最高，燈號也從黃藍燈飛越綠燈，轉為黃紅燈。

觀察細部產業，電子零組件業方面，台經院表示，受益於半導體供應鏈庫存去化逐漸完成，加上AI晶片需求擴增，以及低基期等因素，帶動先進製程晶圓代工、封裝與測試等需求，1月產業景氣燈號從代表持平的綠燈，轉為黃紅燈。

1月燈號指標表現亮眼，不過台經院提醒，1、2月數據參雜農曆春節因素，影響基期及工作天數，預估2月適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期減少4天，基期偏高將使指標漲幅縮小，建議以1、2月信號值及燈號結果一併觀察，排除春節因素後，更能釐清趨勢。

展望未來，台經院指出，觀察主要國家經濟數據表現，美國非農就業指標增強，通膨放緩，歐元區製造業PMI創9個月以來新高，日本製造業對未來前景持續樂觀，均顯示全球製造業景氣逐步改善，這對出口為主的台灣是好消息；未來仍須留意中國經濟復甦、歐美升息遞延效應、地緣政治緊張及美中科技戰等不確定因素，影響消費及投資力道，進而衝擊製造業未來表現。（編輯：張均懋）1130307

（圖取自台灣經濟研究院網頁tier.org.tw）
（圖取自台灣經濟研究院網頁tier.org.tw）
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