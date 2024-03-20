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供應鏈移轉趨勢 前2月東協訂單150.5億創新高

2024/3/20 20:37（3/20 21:02 更新）
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圖為高雄港區一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部今天公布2月外銷訂單概況，在供應鏈重組趨勢及終端需求回溫下，前2月東協訂單達150.5億美元，締造歷年同期新高紀錄，年增70.4%，其中資訊通信產品增加41.8億美元，年增303.0%。

經濟部今天公布前2月外銷訂單金額為861.5億美元，年減3.9%。觀察主要接單地區，美國2月訂單為124.3億美元，年減5.8%，累計前2月為278.2億美元，年減1.3%，以資訊通信產品減少15.3億美元或減15.2%較多。

經濟部統計處長黃于玲分析，前2月美國訂單中，電子產品增加12.5億美元或增12.2%，顯示在AI應用挹注下，對晶片高度需求增加，但手機、筆電終端需求仍弱，拉低整體美國接單表現。

中國大陸及香港方面，2月訂單78.3億美元，年減5.5%，累計前2月為184.6億美元，年增11.3%，以電子產品增加14.5億美元或增17.3%較多。

黃于玲表示，除低基期因素之外，中國前2月出口年增7.1%，工業生產也呈現增加趨勢，貨品需求提升。

黃于玲表示，雖然中國消費者物價指數（CPI）2月年增率由負轉正，但先前連續4個月負成長，顯示消費信心偏弱，加上內部房地產問題、美中科技戰等不確定因素，對接單表現影響須持續觀察。

東協2月訂單59.7億美元，年增28.0%，累計前2月150.5億美元，為歷年同期新高，與去年同期相比，增加70.4%，以資訊通信產品增加41.8億美元或增303.0%較多。

黃于玲指出，前2月東協接單創新高，主因為歐洲廠商的訂單轉移，除了低基期因素，在供應鏈重組趨勢下，廠商移轉至東協生產，當地產業聚落逐漸成長，又以筆電代工廠、紡織業為主，挹注接單成長。

反觀歐洲訂單減幅相對大，2月訂單59.1億美元，年減35.6%，累計前2月126.0億美元，年減44.2%，以資訊通信產品減少71.7億美元或減55.0%較多。（編輯：林興盟）1130320

#黃于玲
#經濟部
#東協
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