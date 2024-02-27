電子產品需求暢旺 美國、中港兩大地區接單正成長

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（中央社記者劉千綾台北27日電）美國、中港兩大地區1月接單皆呈現正成長，經濟部表示，受惠於電子產品中的晶片需求強勁，挹注美國接單金額達153.9億美元，年增2.7%，連14黑止步；中港則受手機晶片庫存回補，及年節備貨效應，推升接單動能。

經濟部今天公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，除資通產品因基期較高、呈現年減外，其餘6大貨品皆為正成長，主因為高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加。

觀察主要接單地區，美國訂單153.9億美元，年增2.7%，結束連續14個月負成長，金額為歷年同月第2高。

經濟部統計處長黃于玲表示，美國接單主要成長來自電子產品，年增19.8%、增加10.5億美元，進一步分析則以晶圓代工成長較多，其次為基本金屬；但因筆電、手機接單仍減少，資通訊產品年減19.4%，抵銷部分增幅。

中國大陸及香港訂單方面，1月訂單金額為106.4億美元，年增28.0%，以電子產品增加14.3億美元、年增32.9%較多。

黃于玲表示，IC設計、晶片通路、印刷電路板等成長態勢較顯著，主因為手機晶片庫存回補，以及年節備貨效應。

東協訂單則為90.8億美元，與去年同期相比大幅成長117.9%，以資訊通信產品增加31.8億美元、年增531.3%較多。

黃于玲表示，部分廠商去年開始從歐洲，改為從東協國家下單，加上供應鏈重組效益，因此東協與歐洲接單表現呈現交互現象。

歐洲部分，訂單則為66.9億美元，年減50.0%，以資訊通信產品減少54.7億美元、年減64.2%較多。（編輯：張若瑤）1130227