更多編輯台推薦新聞：
大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

電子產品需求暢旺 美國、中港兩大地區接單正成長

2024/2/27 21:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北27日電）美國、中港兩大地區1月接單皆呈現正成長，經濟部表示，受惠於電子產品中的晶片需求強勁，挹注美國接單金額達153.9億美元，年增2.7%，連14黑止步；中港則受手機晶片庫存回補，及年節備貨效應，推升接單動能。

經濟部今天公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，除資通產品因基期較高、呈現年減外，其餘6大貨品皆為正成長，主因為高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加。

觀察主要接單地區，美國訂單153.9億美元，年增2.7%，結束連續14個月負成長，金額為歷年同月第2高。

經濟部統計處長黃于玲表示，美國接單主要成長來自電子產品，年增19.8%、增加10.5億美元，進一步分析則以晶圓代工成長較多，其次為基本金屬；但因筆電、手機接單仍減少，資通訊產品年減19.4%，抵銷部分增幅。

中國大陸及香港訂單方面，1月訂單金額為106.4億美元，年增28.0%，以電子產品增加14.3億美元、年增32.9%較多。

黃于玲表示，IC設計、晶片通路、印刷電路板等成長態勢較顯著，主因為手機晶片庫存回補，以及年節備貨效應。

東協訂單則為90.8億美元，與去年同期相比大幅成長117.9%，以資訊通信產品增加31.8億美元、年增531.3%較多。

黃于玲表示，部分廠商去年開始從歐洲，改為從東協國家下單，加上供應鏈重組效益，因此東協與歐洲接單表現呈現交互現象。

歐洲部分，訂單則為66.9億美元，年減50.0%，以資訊通信產品減少54.7億美元、年減64.2%較多。（編輯：張若瑤）1130227

#黃于玲
#經濟部
#美國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24