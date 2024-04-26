3月景氣燈號連3綠 國發會：持續復甦但動能平疲

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）人工智慧（AI）題材助攻之下，國發會今天發布的3月景氣燈號續亮綠燈，綜合判斷分數升至30分，創2年新高。不過國發會官員表示，全球需求疲弱、中東戰事紛擾等不確定性，削弱成長力道，景氣持續復甦但動能平疲。

3月景氣燈號連續第3個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，綜合判斷分數月增1分，升至30分，為2022年4月以來新高。

景氣燈號的9項構成項目中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額與機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘4項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，AI等新興科技應用商機強勁，帶動出口表現，不過集中資通訊產業，其餘傳統產業復甦腳步較慢，背後因素包含全球需求疲弱，中國產能過剩帶來衝擊也有影響。

吳明蕙指出，S&P Global最新公布的全年商品出口成長率為5.1%，低於3月預測值5.2%，世界貿易組織（WTO）也下修全球商品貿易量成長至2.6%，遠低於去年10月預測的3.3%，由此可見，國際機構對全球貿易擴張的看法趨於保守。

吳明蕙說明，各機構會有這樣的看法，除了地緣政治緊張局勢持續，導致油價波動，美國經濟數據亮眼則推遲降息時點，使得市場期待降息對經濟帶來的刺激效果無法實現；上述因素不只影響經濟展望，廠商做投資決策時，也會更為保守。

雖然3月景氣續亮綠燈，景氣領先、同時指標同步上升，吳明蕙指出，景氣領先指標增幅收斂，意味著景氣復甦持續，但力道並不強勁，甚至略顯平疲。

不過吳明蕙認為，不需要過於悲觀，因為復甦較慢的傳統產業，出口慢慢改善且持續消化存貨，顯示如果出口持續好轉，廠商將更積極備料，便會進一步拉動整體景氣好轉。

至於媒體關切景氣燈號續亮綠燈，股市卻波動劇烈，吳明蕙說，金融面本來就就比較敏感、易有波動。（編輯：楊蘭軒）1130426