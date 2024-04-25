基本生活費免稅伙食費調升 綜所稅670萬戶將省稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北25日電）報稅季鳴槍，今年申報適用的基本生活費調升，加上伙食費免稅額調高，約670萬戶將省稅，合計減稅利益估新台幣207億元；同時，網路報稅（含手機）的附件上傳容量提高至15MB，估計可帶動網路申報件數達510萬件，其中包含手機報稅185萬件。

財政部今天舉辦「112年度所得稅結算申報記者座談會」，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英等人出席。

針對民眾關切的報稅時程表，宋秀玲表示，所得及扣除額資料查調將於4月26日啟動，結算申報期間為5月1日至5月31日。報稅期間的5月1日，以及27日至31日，國稅局將在中午加班收件；報稅截止當天延長開門至晚間7時。

同時，宋秀玲指出，前一年度（112年度申報111年度）綜所稅申報戶數663萬戶，今年申報112年度所得，戶數估計可成長至670萬戶，主要是因112年起成年年齡下修為18歲，會有民眾獨立分戶申報；營所稅前一年度申報106萬件，今年件數料微幅成長3%、至109萬件。

談及減稅利多，宋秀玲表示，今年報稅季適用的綜所稅每人基本生活所需費用金額，由19萬6000元調高6000元，至20萬2000元，預估受益戶數約235萬戶。簡單試算，假設是原本就受惠「基本生活費」而可少繳稅的單身納稅人，隨基本生活費提高6000元，在適用稅率5%狀況下，今年5月報稅時可再省稅300元；若為四口之家，適用稅率5%、可省稅1200元。

吳蓮英則指出，免計入員工薪資所得課稅的伙食費額度，由每人每月2400元調增為3000元。換言之，調整後，勞工薪資中，一個月多了600元的免稅額度、一年即增加7200元，若以所得稅率5%至40%計算，今年報稅時，這部分可省稅360元至2880元不等。

據財政部先前統計，基本生活費調升，加上伙食費免稅額調高，全民合計減稅利益207億元。

此外，綜所稅網路申報附件（例如醫療收據等）上傳的每戶總容量上限，今年由10MB提高至15MB，網路申報系統開放至5月31日，財政部電子申報繳稅服務網則開放至6月11日、與紙本收件截止時間一樣。

張文熙表示，估計今年網路申報（含手機報稅）件數將成長至510萬件，其中包含手機報稅185萬件。

同時，今年適用稅額試算件數約為162萬件，較去年減少45萬件，除達到減碳之效，也省下行政成本；仍適用紙本稅額試算者，國稅局將陸續寄發文件，民眾可多留意。

吳蓮英也表示，為便利民眾報稅，今年網路申報（含手機報稅）新增「查調資料稅額估算表」（類似稅額試算通知書）下載功能，民眾可在申報期間，藉此迅速估算112年度綜合所得稅應繳納、或應退稅額情形，確認資料無誤後申報上傳，輕鬆完成報稅。（編輯：楊蘭軒）1130425