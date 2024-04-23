報稅季將來臨 勞工自提退休金應從薪資總額扣除

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）5月報稅季將來臨，勞保局今天說，已將勞、就保等被保險人繳費資料給財政部，網路申報會自動顯示可扣抵保費金額，另勞退自提者也應注意自提金額是否已從薪資所得總額扣除。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞保局保費組組長吳品霏今天說，112年度個人綜合所得稅將從5月1日起開始申報，為方便民眾報稅，已提供112年度勞就、職保、農職保及國保被保險人繳費資料給財政部財政資訊中心。

吳品霏說，若被保險人以網路申報綜合所得稅，系統將自動顯示112年度可扣抵保險費總金額，勞工不須另行檢附繳費資料。

吳品霏指出，被保險人如果在報稅期間如仍須112年度勞就、職保、農職保、國保個人繳費證明，除可向投保單位申請外，也可利用勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」線上查詢列印，或攜帶身分證及印章至勞保局各地辦事處臨櫃申請。

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吳品霏說，國保被保險人除可透過上述方式申請國保繳費證明外，還可持自然人憑證到統一超商的ibon列印或至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄；或電洽勞保局國民年金組（02-23961266轉分機6033）申請。

另外，吳品霏也提醒，依照勞工退休金條例規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，勞工若在112年度自願提繳退休金，今年報稅時請留意該筆自提金額是否已從薪資所得總額中全數扣除，如發現未扣除或金額有誤，應儘速通知事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。（編輯：陳政偉）1130423