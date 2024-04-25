網路報稅抽獎 財部：總獎金465萬元、最高20萬現金

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（中央社記者張璦台北25日電）報稅季將開跑，今年網路申報功能持續優化，財政部今天表示，民眾只要自行在國稅局以外處所，使用網路或手機申報綜合所得稅，就有機會抽到現金或電子禮券，總獎金新台幣465萬元、合計有1萬1836個名額，頭獎為現金20萬元。

財政部今天舉辦「112年度所得稅結算申報記者座談會」，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、台北國稅局長吳蓮英等人出席。

宋秀玲表示，5月報稅季即將來臨，各地區國稅局聯合舉辦「行動e報稅好禮相送」抽獎活動，只要自行使用網路或手機申報綜所稅，就有機會抽到大獎，現金加上電子禮券的總獎金高達465萬元。

吳蓮英進一步說明，納稅義務人在112年度綜合所得稅結算申報期間、即今年5月1日至5月31日，自行在國稅局以外處所使用網路報稅（含手機報稅）；或符合適用稅額試算者自行至「財政部電子申報繳稅服務網站」，以線上回復（含語音回復）確認或登錄繳稅者，就可以參加「網路報稅獎」抽獎，頭獎獎金高達20萬元。

吳蓮英指出，民眾如果符合「網路報稅獎」的抽獎條件，且採用手機報稅、以e化方式繳稅或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅，可再加碼抽「手機報稅加碼獎」、「e化繳退稅加碼獎」。

台北國稅局表示，「網路報稅獎」除頭獎獎金現金20萬元1名，貳獎現金10萬元有2名，參獎現金5萬元3名，肆獎現金1萬元10名，伍獎現金5000元20名；陸獎為電子禮券1000元800名，普獎為電子禮券200元5000名。

「手機報稅加碼獎」方面，電子禮券500元共3000名；「e化繳退稅加碼獎」電子禮券200元共3000名。3種獎項合計有1萬1836個名額。

台北國稅局提醒，電子禮券獎項將以簡訊傳送至112年度綜合所得稅申報資料留存的手機號碼，若無法送達簡訊通知，視同放棄領獎，呼籲民眾留意，報稅時務必留下正確的手機號碼。（編輯：楊蘭軒）1130425