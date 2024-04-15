台中燒肉店食品過期稱訓練用 衛生局：會再釐清

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中「和牛EMPEROR」燒肉店遭爆使用過期肉品，業者發聲明指過期食材是提供員工教育訓練用。台中市衛生局長曾梓展今天表示，還會再釐清，「但此說法我們高度懷疑。」

台中市西屯區頂級日本和牛燒肉店家「和牛EMPEROR」，號稱使用頂級和牛，肉品來源都是日本直送，日前還有部落客踩點，2人份套餐要價近新台幣4000元。

曾梓展今天接受媒體聯訪時表示，涉案的店家目前查獲有過期的日本豆瓣醬2罐、韓國豆瓣醬2罐、昆布高湯2罐、蜂蜜檸檬濃縮飲料2罐、石榴濃縮飲料1罐、味噌11盒、重量不等的牛肉219塊共18箱，盛岡冷麵24箱等，目前總共8項過期。

曾梓展說，全案衛生局會按食安法規定處置，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰緩，將逐項核計後，給予重罰。

至於「和牛EMPEROR」昨天發聲明表示，過期食材是提供員工教育訓練用。曾梓展表示，這點還會再釐清，「但此說法我們高度懷疑。」過期食材與原料約逾期3至5個月不等的時間。

曾梓展提到，在店內使用區裡面發現過期食品，按照業者的說法是已經放在過期區，但還是認定是使用這些過期的食品，所以會依規定給予嚴懲。

媒體提問是否勒令業者停業，曾梓展說，目前按食安法規定還未到停業程度，因該案涉食安法屬於是行政裁罰，如店家有改標涉嫌偽造的話，就會移送法辦，目前還沒有查到有改標偽造行為，罰則部分衛生局會逐項給予裁罰，後續會再釐清，並依規定核發檢舉獎金給檢舉的員工。（編輯：謝雅竹）1130415