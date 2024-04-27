報稅季鳴槍 670萬申報戶注意5大變革一次看

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（中央社記者張璦台北27日電）綜所稅670萬申報戶注意，今年5月報稅適用的基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費調增，減稅利多齊發；同時，2023年起成年年齡下修為18歲，專家提醒「轉大人」的民眾獨立分戶申報可能有節稅空間。此外，交易舊制房屋計算所得方式有所調整，CFC制度也迎來首次申報，彙整5大變革一次看。

基本生活費調升至20.2萬元 多口之家有感省稅

今年報稅季適用的一般免稅額（9.2萬元）、單身者標準扣除額（12.4萬元）、薪資所得特別扣除額（20.7萬元），加總為42萬3000元；安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，單身上班族年薪低於42萬3000元，若無其他收入影響，則無須繳稅，但如果要退稅，仍需申報。

由此而推，雙薪配偶「頂客族」合計年薪在84萬6000元以下，今年可免繳綜所稅。

同時，今年報稅季適用的每人基本生活費調高為20.2萬元，較前一年度增加6000元，財政部粗估受益戶數約235萬戶，減稅利益約189億元。

申報戶基本生活所需費用總額（即20.2萬元乘以申報戶成員人數），超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，可自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

楊建華舉例，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額150萬元（利息所得1萬元），今年報稅時，除免稅額36萬8000元（9.2萬元x4）、標準扣除額24萬8000元、薪資特別扣除額41萬4000元（20.7萬元x2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額13.2萬元。

這一家戶綜合所得淨額27.8萬元，較前一年度減少2.4萬元，乘以5%稅率，省稅1200元。

上班族福音 免稅伙食費調增至3000元

財政部端出「所得稅制優化惠民措施」，伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，2023年1月1日上路，財政部估計，減稅利益約18億元。

楊建華舉例，調整後，勞工薪資一個月多了600元的免稅額度、一年即增加7200元，若以所得稅率5%至40%計算，今年報稅時這部分可省稅360元至2880元不等。

18歲就算「轉大人」 分戶申報有望節稅

2023年起民法將成年年齡從20歲下修為18歲，楊建華表示，2023年剛滿18歲者（2005年出生），今年報稅除可被申報扶養，也可選擇當納稅義務人單獨報稅。2023年已滿19歲者（2004年及以前年度出生），如果有在校就學、身心障礙或無謀生能力，才可被申報扶養；若無以上情況，有所得就必須單獨報稅，不能被報扶養。

楊建華提醒，分戶申報可能有節稅空間，例如有在校就學的18歲受扶養親屬、但有在外打工或兼職所得者，其當年度所得，若超過免稅額9.2萬元、薪資所得特別扣除額20.7萬元及教育學費（限就讀大專院校以上子女）特別扣除額2.5萬元的合計數32.4萬元時，納稅義務人可考慮讓其獨立申報。

舉例來說，雙薪家庭育有一名2023年滿18歲、且就讀大學的小孩，若小孩當年打工薪資所得超過32.4萬元，可選擇和父母分戶申報，小孩單獨申報雖無法扣減自身的教育學費扣除額2.5萬元，卻多了標準扣除額12.4萬元可扣，兩者相差9.9萬元，若以適用稅率5%計算，最多可省稅4950元。

他表示，尤其若父母屬於高薪族，小孩的薪資分戶申報後，還可避免與父母一同申報要適用較高累進稅率的情況，獲得更大的節稅效果。

交易舊制房屋 所得計算方式調整

楊建華指出，個人出售「2016年1月1日以前取得」的房屋，適用「房屋交易所得稅」（舊制），報稅時，若無法證明或查清賣價、取得成本，就得靠財政部每年公布的「個人出售房屋財產交易所得標準」來設算課稅。

據財政部公布的2023年度交易計算標準（今年5月報稅適用），非豪宅方面，是按房屋評定現值的一定比例計算其交易所得額，全台368個行政區中，196個、逾半數計算標準有調升，以台北市來說，這次調增1個百分點，就是依房屋評定現值的45%計算。

楊建華提醒，高價房屋另有一套計算方式，房地總成交金額達「一定金額門檻」者，將成交總價「屬房屋收入」部分按17%計算所得，這次財政部調降高價房屋的認定門檻，台北市由7000萬元降至6000萬元、新北市由6000萬元降至4000萬元，其餘4個直轄市及新竹縣市由4000萬元降至3000萬元，其他縣市由4000萬元降至2000萬元。

此門檻調降後，適用範圍將擴大，設算的所得額會更接近實際所得，財政部粗估將有約4000件豪宅交易案稅負加重。

投資境外公司注意 CFC制度迎首次申報

受控外國企業（CFC）新制2023年正式上路後，若不符合豁免條件，不管CFC是否決議分配盈餘，個人都要計算CFC營利所得，換言之，台商過往在租稅天堂設立CFC，保留盈餘不分配以避稅的手法，不再可行。

楊建華說明，個人CFC營利所得，會被併入個人最低稅負制下的海外所得中計算。原則上，2023年「含CFC營利所得的海外所得」未達100萬元、「家戶總所得」未達670萬元，或「綜所稅繳得比最低稅負制計算的所得基本稅額還多」的申報戶，不會因為持有CFC而需多繳稅。

他也提醒，若平時只依國稅局資料進行綜所稅申報者，可能會有短漏報CFC的風險，建議在申報前積極備妥財報、了解申報方式並試算，以順利完成CFC首次申報。（編輯：潘羿菁）1130427