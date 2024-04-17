和牛燒肉餐廳EMPEROR冷藏肉品放冷凍 累計18件申訴

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市1家頂級和牛燒肉餐廳遭檢舉使用逾期食材，台中市衛生局長曾梓展今天表示，該批為冷藏肉品，冷藏與冷凍保存期限不同，業者不能擅自更改。目前已有18件消費申訴，5人自訴身體不適。

位於台中市西屯區號稱由日本師傅開設的頂級和牛燒肉餐廳EMPEROR，遭爆料使用逾期食材，市府衛生局食安處12日在店內冷凍庫查到18箱過期肉品，肉品所貼的標籤逾最佳賞味期3個月到5個月不等。

曾梓展上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，肉品冷凍和冷藏的效期不同，此批牛肉標示為冷藏，冷藏的保存期限為45天，冷凍的保存期限則為4至6個月。若肉品本來是冷藏，業者不能擅自改為冷凍，冷凍肉品從一出廠必須完全冷凍，有固定的冷鏈運送方式，不可隨意更改。

食安處另也查到逾期的日本豆瓣醬2罐、韓國豆瓣醬2罐、昆布高湯2罐、蜂蜜檸檬濃縮飲料2罐、石榴濃縮飲料1罐、味噌11盒、盛岡冷麵24箱、60包現場冷麵。

曾梓展表示，業者今天上午以電子郵件方式提供餐廳的收入、支出及庫存的相關資料，因內容為日文，將請專家協助翻譯，核對儲存在公司內的產品，進貨、銷售以及庫存。

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曾梓展表示，已查到店家有儲存逾期食品，將核對逾期食品是否有在市場上販賣，若查到有販賣或是有消費者已吃下肚的情形，會另外依據不同的品項再開罰。

台中市法制局長李善植表示，餐廳登記為公司，將會對公司開罰並要求繳納，如未如期繳納將送行政執行。昨天已請主任消保官和業者溝通，業者不認為有錯，目前不考慮賠償部分。肉品在去年11月已到期，截至今天中午，累計18件消費申訴，其中有5人表示食用後身體不適、腹瀉。（編輯：黃世雅）1130417