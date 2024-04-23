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中市遏止消費糾紛案件 將在爭議店家貼公告示警

2024/4/23 17:27
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中平均每年發生1500件詐欺案件，112年暴增至2000多件，市議員關心詐騙案件遽增，消費糾紛案件也高漲，要求市府加強查核。法制局表示，將在爭議店家明顯處貼公告警示。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任關心消費者權益，呼籲法治局落實查核定型化契約。

謝志忠拿出內政部警政署的詐欺統計，台中市109年有1570件、110年1577件、111年1530件，112年暴增至2341件，詐騙案件遽增，消費糾紛的案件也持續高漲，如何保護消費者權益已是當務之急。

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謝志忠指出，根據「台中市消費者保護自治條例」，契約經營者使用定型化契約者，各執行機關得派員查核。台中市政府應針對每年所統計的消費糾紛案件，比例較高的項目進行查核，並針對較常發生爭議的店家加強查核。

法治局長李善植表示，市政會議提已案修正「台中消費者保護自治條例」，如消費案件案件沒有改善且居高不下，市府將在店家明顯處貼上消費警示公告，讓消費者了解店家的消費糾紛多。（編輯：郭諭儒）1130423

#李善植
#謝志忠
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